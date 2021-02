Ecco i modi semplici di come liberarsi di un geco in casa.

Il geco è un piccolo rettile molto simile alla lucertola, non è un animale pericoloso per l’essere umano ed è innocuo.

Generalmente alla vista di un uomo si spaventa e fugge. Il rettile è molto abile e rapido nei movimenti, si arrampica ovunque riuscendo ad aderire su qualsiasi superficie grazie alle sue particolari zampette.

Predilige ambienti caldi ed è notturno, nascondendosi durante il giorno ed uscendo la sera. Spesso lo troviamo attaccato alle pareti esterne di balconi o terrazzi o dentro le mura domestiche.

È un animale molto utile in quanto si nutre di ragni, insetti, in modo particolare di zanzare, riuscendo a disinfestare le abitazioni.

Avere un geco in casa è considerato di buon auspicio e in molte parti del Mondo è stato adorato come dio per il fatto che perdeva la coda e riusciva a farla ricrescere ed anche per le sue abilità nel ripulire le case.

Ecco modi semplici di come liberarsi di un geco in casa senza fargli del male

Ci sono rimedi non aggressivi per indurre un geco ad allontanarsi da casa.

Questo piccolo rettile non tollera l’acqua, se riusciamo a spruzzarne un getto gelato mirato su di esso rimarrà immobile per qualche secondo. Proprio in quel momento si può provare a catturarlo.

È opportuno procurasi una scatola di cartone nella quale chiuderlo per poi liberarlo all’esterno in un giardino.

Nel caso in cui l’utilizzo dell’acqua non sia possibile e il geco non ne vuole sapere di andare via si può provare ad usare un retino da pesca e con delicatezza cercare di catturarlo.

È molto rapido e veloce nei movimenti, quindi bisognerà armarsi di tanta pazienza.

Altra soluzione potrebbe essere quella della naftalina. Cosparsa negli angoli o nei punti in cui è stato avvistato, potrebbe indurlo ad allontanarsi definitivamente dalla casa.