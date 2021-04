I cibi affumicati rappresentano un ottimo modo di stupire i propri ospiti. Gli aromi delle pietanze arrivano all’olfatto ancor prima del gusto e caricano ogni piatto di sapore. Affumicare come nei migliori ristoranti non richiede abilità impossibili, ma solo la conoscenza di alcuni trucchi basilari. Allora ecco i migliori segreti di affumicatura per insaporire carne e pesce di aromi intensi e quali errori evitare per non compromettere il risultato.

Questi sono tutti ottimi rimedi per conferire più gusto a carni e pesce, formaggi e verdure. La scelta del legno è poi fondamentale. Ecco cosa sapere su questo metodo che ha importanti benefici anche sulla salute.

I vantaggi dell’affumicatura

Essa nasce come una tecnica fondamentale per conservare gli alimenti. L’affumicatura però trasferisce al cibo anche importanti antiossidanti e svolge una funzione antibatterica. Questo impedisce la proliferazione dei batteri, rendendo questa tecnica benefica anche per la salute.

Ma il vantaggio più enorme è in termini di gusto. Allora ecco i migliori segreti di affumicatura per insaporire carne e pesce di aromi intensi e quali errori evitare.

La materia prima

Per affumicare correttamente bisogna scegliere trucioli di legno privi di resine. Suggeriamo di orientare la scelta verso quelli di ciliegio o quercia. Per un leggero sentore agrumato o una nota fruttata, invece, sono ottimi i trucioli di arancia o mela.

Consigliamo anche d’impiegare le erbe aromatiche del proprio giardino come rosmarino o salvia. Una prima marinatura svolge un ruolo fondamentale per cui ecco i migliori consigli per marinature impeccabili.

Le tecniche da riprodurre a casa

Esistono molti metodi professionali per affumicare. Quando, però, l’affumicatura avviene in una cucina non professionale, come quella di casa, i metodi migliori selezionati dalla Redazione sono tre.

Il primo consiste nell’utilizzo del “wok”, una padella con bordi alti e molto capiente. Sistemare trucioli ed erbe aromatiche sul fondo. Sopra basterà collocare una griglia su cui adagiare l’alimento da affumicare e poi coprire tutto con un coperchio.

Altri metodi

In alternativa è possibile usare il cestello per la cottura a vapore. Basterà collocare il materiale per l’affumicatura in una pentola con il fondo bucato come quella delle castagne e adagiare sopra il cestello a vapore. All’interno bisognerà inserire il cibo da affumicare.

Stesso discorso anche per il forno, in cui inserire due separate padelle: in una il cibo da affumicare e nell’altra trucioli e aromi. Occorrerà scaldare i trucioli sul fornello e il forno fungerà solo da contenitore.

Suggeriamo comunque di scegliere con cura il materiale da affumicatura e la tecnica migliore per ogni tipologia di alimento. Mai utilizzare fumi aggressivi o troppo leggeri.