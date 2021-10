Se abbiamo deciso di adottare un amico a quattro zampe, una delle scelte più importanti è quella di trovare il nome giusto. Il nome del nostro cane lo accompagnerà per tutta la vita, ed è per questo che dobbiamo riflettere bene sulla nostra scelta. Ovviamente, possiamo scegliere qualsiasi parola come nome per il nostro cane, ma ce ne sono alcuni migliori di altri.

Alcuni nomi, infatti, saranno più facili da ricordare per il nostro Fido. Se scegliamo un nome adatto, l’educazione del nostro cane sarà molto più semplice e senza intoppi. Vediamo quindi come scegliere un nome perfetto per il nostro amico a quattro zampe.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Ecco i migliori nomi per cani che i nostri amici a quattro zampe ameranno

I nomi migliori per i cani devono avere alcune caratteristiche. In primo luogo, è buona regola che il nome del nostro cane sia una parola che non usiamo spesso nel linguaggio comune. Il cane deve sapere che quando usiamo quella parola stiamo parlando proprio di lui, e che deve prestare attenzione. Ad esempio, è meglio non usare nomi di oggetti quotidiani, come ‘biscotto’ o ‘pallino’, perché il nostro amico potrebbe confondersi.

Una seconda buona regola è quella di usare nomi corti e ben distinti, che saranno più facili per il nostro amico. Generalmente, è meglio scegliere nomi non più lunghi di tre sillabe. Ma se addestriamo bene il nostro cane, possiamo anche scegliere nomi più lunghi, avendo cura che il cane li impari presto.

Detto questo, ecco i migliori nomi per cani che i nostri amici a quattro zampe ameranno.

Ispiriamoci alla tradizione o alla mitologia

Non è difficile scegliere il nome adatto per il nostro cucciolo. Scegliamo nomi particolari, non diffusi nel linguaggio quotidiano, e corti. Sono questi i nomi migliori per i nostri cani. Un altro consiglio è di usare nomi in lingue straniere.

Ad esempio, per un cane maschio potremmo scegliere nomi inglesi come Jack o Lucky. Ma anche nomi risalenti alla mitologia, come Argo, Thor, Giove o Odino.

Per quanto riguarda le cagnoline, i nomi più diffusi sono Luna, Maya, Stella o Lily. Ma perché non scegliere nomi più nobili come Atena, Ecate, o Nike?

L’importante è che il nome sia completamente unico, perfetto per il nostro speciale amico a quattro zampe.

Approfondimento

Se ancora non abbiamo scelto il nostro cucciolo, potremmo adottarlo da un canile, dove spesso si trovano anche cani di razza. Anche i cani di razza finiscono nei canili, ecco le razze più abbandonate.