Ecco i migliori film per sentirsi in vacanza senza muoversi da casa

Se le vacanze rappresentano ancora un lontano sogno, o viceversa sono un lontano ricordo, ognuno dovrebbe guardare questi film per rilassarsi.

Se la meta del cuore è il mare i film migliori sono sicuramente quelli che trasportano verso il dondolio delle onde.

Quando, invece, è la montagna a vincere l’eterna sfida, non si possono perdere assolutamente quelli che offrono nuovi spunti di attività ed escursioni.

Si sognano viaggi d’arte e cultura cittadina? Ottimo! I film ambientati nella città prescelta mostreranno sicuramente scorci interessanti.

Ormai in Tv e con i principali servizi di streaming legale è possibile reperire qualsiasi film di qualsiasi età o genere.

Lungo viaggio in aereo? Niente di meglio che proiettare un film inerente alla meta oppure uno dei preferiti di sempre, ognuno ne ha almeno uno!

Ecco la lista con i migliori film per sentirsi in vacanza al mare o in montagna, senza muoversi da casa

“Sotto il sole di Riccione”, uscito nel 2020 è adatto per sentire sulla pelle la salsedine e il vento dell’Adriatico;

“The Beach”, seppur un po’ datato e completamente diverso dal precedente non si può negare il fascino della Thailandia;

“A casa tutti bene”, completamente diverso dai precedenti, offre scorci stupendi di Ischia;

“Free Solo”, la scalata tecnica e con dettagli psicologici di Alex Honnold;

“Mountain”, che parla della relazione tra uomo e montagna;

“Wild”, racconta la rinascita di una donna in fuga dal suo passato sulle montagne dell’America.

Per gli amanti dell’azione non si può non consigliare la serie di 007, che offre spunti per città, musei d’arte e spiagge incontaminate.

Quasi ogni capitale europea ha ospitato set di film di ogni genere. Anche Oltreoceano non mancano set ambientati in città o piena natura.

Staccare la spina dalla realtà quotidiana immergendosi nei panorami vicini alle vacanze è un ottimo modo di rilassarsi. Ecco, dunque, i migliori film per sentirsi in vacanza senza muoversi da casa.