Ogni mese non possiamo fare altro che aggiornarci sui nuovi titoli da non perdere su Netflix, ormai è come una vera e propria dipendenza. La piattaforma più famosa al Mondo sforna sempre più film originali, serie tv, anime e documentari molto interessanti. In qualsiasi posto ci troviamo, tramite cellulare, pc e tablet, possiamo comodamente visionare i migliori film e serie con un solo click.

Ecco i migliori film e le serie tv in uscita su Netflix ad agosto, per guardare i nuovi titoli in qualsiasi posto ci troviamo.

Film originali Netflix

Per gli appassionati di horror, è disponibile dal 6 agosto “Lo sciame”. Film francese che ha come tema le locuste. Una donna, alleva questi insetti ad alto contenuto proteico, finché un giorno scopre che sono ghiotte di sangue e tutto cambia.

Dal 13 agosto, poi, potremo guardare il lungometraggio “Beckett”. Un americano, che si trova in vacanza in Grecia, ha un incidente. Da quel momento sarà nel mirino di una caccia all’uomo. Comincia la fuga alla salvezza, per raggiungere l’ambasciata americana dall’altra parte del Paese.

Le novità non finiscono qui, nel mese di agosto saranno disponibili:

“Vivo”, dal 6 agosto;

“La dea d’asfalto”, dall’11 agosto;

“Diario segreto di un viaggio a New York”, dal 18 agosto;

“Isola nera”, dal 18 agosto.

Serie tv

“Hit & run”, una serie thriller nuova e originale, in uscita il 6 agosto. Un uomo parte per gli Stati Uniti, per vendicare la morte della moglie. Durante la ricerca degli assassini, il protagonista scopre verità e segreti inquietanti che riguardano la defunta moglie.

“Al nuovo gusto di ciliegia”, dal 13 agosto su Netflix, una serie thriller-fantasy-horror, ispirata al romanzo omonimo. La storia di un’aspirante regista che compie un viaggio reale e mentale, per vendicarsi con chi non l’assume. Toni soprannaturali ed allucinogeni caratterizzano tutti gli episodi.

Cominceranno altre nuove serie attesissime, sempre targate Netflix, come:

“Il suo regno”, il 13 agosto;

“Svaniti nel nulla”, il 13 agosto;

“La direttrice”, il 20 agosto;

“Separati insieme”, il 20 agosto.

Ecco i migliori film e le serie tv in uscita su Netflix ad agosto, da vedere assolutamente.