Bastano pochi minuti al giorno di allenamento per dimagrire in modo armonioso. Il problema è che molte sessioni di esercizi a corpo libero, inclusi i workout più efficaci, risultano particolarmente noiosi da eseguire, soprattutto se siamo da soli. Se di solito non facciamo ginnastica è perché fondamentalmente ci annoiamo. Dotiamoci dunque di un auricolare per seguire un film mentre contiamo le flessioni o gli squat con i pesi. Per chi ha fretta di raggiungere il risultato, ecco oggi una sequenza che possiamo eseguire in poco spazio, con il sottofondo della nostra musica preferita

La croce di Sant’Andrea

È facile da ricordare, perché la posa che assumeremo è quella riportata sui segnali stradali vicino ai passaggi a livello e ai binari dove transitano i treni. Che ricorda la forma della croce sulla quale fu martirizzato il Santo. Apriamo le braccia e le gambe a croce di S. Andrea partendo dalla posizione eretta, con le braccia lungo i fianchi e le gambe chiuse. Eseguiamo per due volte con un movimento elastico e molleggiato. È un movimento che aiuta a sciogliere i muscoli freddi soprattutto al mattino. Possiamo eseguirlo nella nostra camera o sulla terrazza anche d’inverno, nel cortile del palazzo o meglio ancora in un parco all’aperto.

Ecco i migliori esercizi da fare tutti i giorni per dimagrire divertendosi. La croce di S. Andrea va eseguita per due volte in alternanza a un altro movimento. Quando arriviamo con le gambe chiuse, riapriamole e pieghiamoci sulle ginocchia ma non troppo. Per misurare il piegamento giusto, portiamo un polso dietro a toccare la spina dorsale. L’altro braccio invece lo stendiamo davanti al centro del nostro corpo e tocchiamo il suolo davanti a noi. Ora ripetiamo il movimento alternando l’altro braccio. Questi due movimenti dobbiamo eseguirli per 50 secondi senza fermarci. Poi facciamo una pausa di 30 secondi e ripetiamo il tutto daccapo: due croci di S. Andrea e due piegamenti senza pause.

Ecco i migliori esercizi da fare tutti i giorni per dimagrire divertendosi

Questa doppia sequenza potrebbe far perdere peso molto rapidamente. Inoltre, tonifica tutti i muscoli in un colpo solo: gambe, braccia, glutei. Scioglie le rigidità della schiena e rinforza le cartilagini. Per ottenere risultati tangibili, eseguiamola tutti i giorni due volte al giorno per qualche minuto. Dopo 14 giorni, i risultati saranno molto evidenti. Cerchiamo ovviamente di non strafare a tavola, possiamo seguire una delle diete ipocaloriche, a base di proteine oppure soltanto vegetale, già sperimentate dalla Redazione Dieta e Allenamento di Proiezioni di Borsa.

