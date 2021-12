Il Natale porta con sé tantissime cose positive: famiglie che si riuniscono, bambini ammaliati dal momento magico e riti che si ripetono da tanti anni. Senza accorgercene però, nella maggior parte dei casi, alimentiamo un consumismo estremo che non accade nel resto dell’anno. Presi dall’entusiasmo di festività non ci rendiamo conto di quanta carta, cibo, acqua consumiamo a sproposito.

Ecco, perché, con questo articolo, noi di ProiezionidiBorsa, cercheremo di dare suggerimenti senza togliere la magia a questi giorni. Ecco i migliori consigli per trascorrere un Natale senza sprechi in cucina e altrove evitando spese inutili di denaro.

Innanzitutto, come vedremo, i nostri sono solo dei piccolissimi accorgimenti che faranno la differenza dal punto di vista sia economico che morale.

Cominciamo questa nostra carrellata di idee dai giorni precedenti al Natale, precisamente dal momento in cui ci accingiamo ad addobbare. Non bisognerebbe esagerare con le decorazioni natalizie o acquistarne di nuove ogni anno. Riproporre sempre le stesse farà diventare il tutto un rito che significherà per ogni anno l’inizio delle feste natalizie.

Una delle prime cose che ci vengono in mente insieme alla parola Natale è regali. La cosa migliore sarebbe evitare gli acquisti dell’ultimo minuto: frenetici, stressanti e che, spesso, non accontentano le nostre aspettative. Alle persone a cui teniamo veramente è giusto dedicare il tempo che si meritano, magari preparando loro dei regali fatti con le nostre mani. Si risparmiano soldi e, chi li riceverà, apprezzerà il nostro impegno e il tempo che gli abbiamo dedicato.

Un tasto dolente e senz’altro il cibo. Le numerose cene e pranzi in famiglia ci costringono a fare spesa assiduamente. Cerchiamo di pianificare con attenzione quello che realmente ci occorre stando sempre attenti alle scadenze, così da poter riutilizzare i prodotti più a lungo possibile. Se poi siamo costretti a gettarlo nella spazzatura, facciamolo nel miglior modo possibile. Sacchetti del materiale corretto, così come la differenziazione dei rifiuti.

Finiti i banchetti ci saranno montagne di stoviglie e piatti da lavare. La modalità corretta, che ci evita ingenti sprechi di acqua, è quella che stiamo per descrivere. Togliamo i residui di cibo con tovaglioli usati durante la cena, evitando così l’acqua corrente del lavandino. Mettiamo poi tutto in lavastoviglie, raggiungendo il pieno carico, utilizzando il programma eco.