È arrivata l’Epifania, che tutte le feste si porta via… Ma non i rotolini rimasti dopo cene e cenoni! Il periodo natalizio, si sa, è uno dei più ‘pericolosi’ per il giro vita e questo si ripercuote anche sulla pelle, soprattutto del viso. Eccessi di grassi e zuccheri possono trasformarsi in imperfezioni come brufoli e punti neri. Non proprio il massimo, se ad esempio ci si prepara a tornare in ufficio.

L’ideale sarebbe allora seguire i consigli della redazione di ProiezionidiBorsa per prendersi cura della propria pelle, disintossicare e ripulire le impurità e tornare al top contrastando l’insorgere di questi piccoli problemini.

Ecco i migliori consigli di bellezza per depurare la pelle dopo i cenoni delle feste

Ci vuole una bella routine di skincare da mettere in pratica ogni sera prima di mettersi a letto

Il primo passo è sicuramente una giusta pulizia. Dopo gli eccessi di torrone, panettone e pandoro inserire nella detersione qualche rimedio contro il sebo, magari esfoliante, è un’ottima idea. Vanno preferiti prodotti con sostanze lenitive e antisettiche come l’acido glicolico. Un trucco da ricordare: almeno una volta la settimana, è utile fare uno scrub profondo per esfoliare.

Per combattere lo stress e la perdita di liquidi, si sceglieranno delle creme o soluzioni lenitive e idratanti, e un ottimo siero viso che mescoli elementi nutritivi con una goccia di illuminante per non far spegnere la naturale luminosità del viso.

Le maschere di bellezza sono un ottimo prodotto, soprattutto se a base di ingredienti naturali e poco aggressivi. Hanno il vantaggio di poter essere applicate in ogni momento della giornata, e combattono anche le esigenze delle pelli più grasse, specie in inverno quando il viso soffre particolarmente freddo e gelo.

È poi importante inserire nella propria alimentazione cibi che agiscano ‘in combo’ con la routine di skincare.

L’aglio, ad esempio, contiene alti livelli di allicina e selenio. Oppure la verdura a foglia verde ricca di clorofilla: tutti elementi naturali che aiutano la pulizia del fegato e quindi la disintossicazione dell’organismo intero.