Le famigerate verdure: croce e delizia della dieta mediterranea. Le verdure fanno bene, non è solo un luogo comune, ma una verità. Resta il fatto che a molti proprio non vanno giù. Allora bisogna trovare il modo per renderle appetitose. Nessuno lo direbbe, ma basta aggiungere spezie e aromi alle verdure per far leccare i baffi anche ai più scettici. Ecco i migliori abbinamenti con erbe aromatiche e spezie per preparare verdure irresistibili; soluzioni semplici che daranno un tocco gourmet anche ai pasti più frugali.

Ecco i migliori abbinamenti con erbe aromatiche e spezie per preparare verdure irresistibili

Gli abbinamenti possibili sono davvero tanti. Procederemo in ordine sparso, tentando di toccare tutte le verdure più usate nelle nostre cucine.

Iniziamo con le zucchine, il cui matrimonio perfetto è con la menta, ma che sono squisite anche con curcuma e origano (e un po’ di pepe). La sua cugina zucca, invece, chiama salvia e rosmarino (ottima da fare al forno con l’aggiunta di un po’ di sale).

I broccoli sono eccezionali con il finocchietto e l’aneto. Anche questi, oltre che lessi, possono essere fatti al forno (da provare anche con aceto balsamico e pepe, condire prima di infornare).

Bietola e barbabietola possono essere condite con una lunga serie di aromi: maggiorana, timo, menta, coriandolo e chiodi di garofano. Mentre l’abbinamento perfetto per gli asparagi è il curry (o la curcuma). Lo stesso vale per carote e peperoni, irresistibili sia con il curry che con lo zenzero in polvere.

Le cipolle, invece, quasi obbligano a virare sull’agrodolce: aggiungiamo la cannella e non potremo più farne a meno. Funghi e melanzane esigono il prezzemolo, allo stesso modo in cui i pomodori sono inseparabili dall’origano. Gli spinaci, infine, possono essere conditi con semi di sesamo (tostati) e zenzero. Oppure, se piastrati, con pepe e una spolverata di parmigiano.

E i legumi?

Capitolo a parte per i legumi, anch’essi alimenti essenziali, ricchi di carboidrati ma anche di proteine. Spezie e aromi possono aggiungere un sapore unico anche a loro, facendo ricredere chi non li reputa affatto appetitosi.

I fagioli sono gustosissimi con la salvia, i piselli con prezzemolo o menta fresca. Infine, la zuppa di ceci con zenzero e curcuma è un tentativo che non lascia mai insoddisfatti. Se non osiamo tanto, limitiamoci a un po’ di rosmarino.

