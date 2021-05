Le donne tengono molto al loro aspetto esteriore, non a caso molte si sottopongono a varie sedute presso il proprio centro estetico di fiducia. Non solo perché si vuole sfoggiare una cura esteriore, ma anche perché prendersi cura di sé fa stare meglio.

Sono tanti i modi per potersi prendere cura del proprio corpo, uno tra questi è l’eliminazione della peluria. Spesso questa, se eccessiva, causa disagio nella donna. Infatti, i metodi utilizzati per eliminarla sono i più disparati. Dal classico rasoio, alla ceretta fino ad arrivare al laser che garantisce un’eliminazione totale.

Eliminare i peli in modo appropriato è importante per non avere poi quelle fastidiose irritazioni che rovinano la pelle e anche l’umore.

Ecco i metodi economici e non aggressivi per combattere la peluria sul viso delle donne senza causare bruciore e arrossamento.

Miscela a base di albume

Questo rimedio poco conosciuto permette di eliminare la peluria del viso e di tutto il corpo. La miscela è a base di albume, farina di mais e zucchero. Questi ingredienti permettono di creare una pasta appiccicosa che spalmata sul viso elimina i peli e anche le cellule morte.

Misceliamo in un contenitore con un cucchiaio di legno gli ingredienti sopraindicati e non appena otterremo una pasta spessa, spalmiamola in modo uniforme sul viso. Lasciamo in posa per almeno 10 minuti e successivamente rimuoviamo la miscela in direzione opposta alla crescita dei peli. Possiamo applicarla due volte a settimana.

Noteremo che questa miscela donerà alla nostra pelle un aspetto più sano e inoltre risulterà anche più morbida.

Miscela a base di miele

Un rimedio più dolce che garantisce ottimi risultati è la miscela a base di miele. Questa con l’insieme di altri ingredienti come i fiocchi d’avena e il succo di limone elimina i peli sul viso.

Uniamo i tre ingredienti e mescoliamo fino ad ottenere una miscela omogenea, stendiamola poi sulla zona che si intende eliminare i peli e strofiniamo. Si consiglia di farlo delicatamente con dei movimenti circolari. Infine massaggiamo in direzione opposta alla ricrescita così da eliminare del tutto la peluria. Anche questa miscela può essere applicata due volte alla settimana.

Dopo aver applicato la miscela naturale consigliamo di applicare la crema idratante abituale.

