Tra il pesce in generale che si trova nel mese di luglio ci sono pure le cozze che si trovano, in realtà, durante tutto l’anno. Le cozze sono una vera prelibatezza e in cucina sono versatili. In alcune regioni ci sono alcune ricette su come prepararle per esaltarne il sapone.

Per esempio, in Sicilia si fanno “scoppiate” insieme a pochissimi ma gustosi ingredienti come l’olio, l’aglio, il prezzemolo, il limone, il pomodoro e il pepe. Non c’è casa siciliana o ristorante in cui le cozze scoppiate non si trovino. In Campania c’è “l’impepata di cozze” con pepe e, chi vuole, limone e prezzemolo così come in Toscana ma con l’aggiunta del vino bianco.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Recentemente noi di ProiezionidiBorsa abbiamo pubblicato un articolo su come riconoscere le cozze fresche affinché il gusto sia ulteriormente esaltato. Per leggere l’articolo cliccare qui.

Ma forse non tutti sanno che è meglio mangiare le cozze in determinati periodi dell’anno, per esempio durante i periodi estivi possono essere consumate tranquillamente.

Ecco i mesi ideali per mangiare le cozze e una ricetta facilissima per apprezzarle al meglio

Ci sono determinati periodi dell’anno in cui sarebbe meglio evitare di comprare le cozze e abbiamo sempre sbagliato a mangiare le cozze in questi mesi ed ecco perché. Le cozze infatti non dovrebbero essere consumate in tutti i mesi in cui c’è la lettera R di mezzo. Quindi a febbraio, a marzo, ad aprile, a settembre, ad ottobre, a novembre e a dicembre. Ecco perché da maggio ad agosto è il periodo perfetto per gustare le prelibate cozze. Questo perché in questo periodo troviamo le cozze migliori che raccolgono tutte le proprietà organolettiche e nutrizionali. I mesi che contengono la R, inoltre, corrispondono con le fasi riproduttive delle cozze e per questo sono meno gustose.

È estate e possiamo, dunque, mangiare tranquillamente le cozze poiché le troveremo saporite e ricche dei valori nutrizionali di cui necessitiamo.

La ricetta delle cozze scoppiate alla siciliana

Dopo aver lavato per bene le cozze, versiamo dell’olio extra-vergine in un tegame e con l’aglio a spicchi e facciamo rosolare. Aggiungiamo le cozze insieme al pepe e con il coperchio e fuoco medio lasciamo cuocere per 5 minuti. Aggiungiamo il prezzemolo tritato e i limoni tagliati a spicchi e copriamo nuovamente, mescolando le cozze. Lasciamo cuocere per altri 3 minuti circa e spegniamo il fuoco.

Ecco i mesi ideali per mangiare le cozze e una ricetta facilissima per apprezzarle al meglio.