Emily in Paris è quella serie di Netflix che ci ha tenuti incollati allo schermo e che ora arriva alla sua seconda edizione. Le ragioni di un tale successo sono tante: la storia di questa giovane americana è raccontata benissimo e il palcoscenico di Parigi è come sempre unico al mondo. Infatti, la giovane protagonista vive una vita molto intensa in cui Parigi non è solo la cornice della narrazione ma fa parte della storia stessa.

Già il suo tipico appartamento parigino ci catapulta nella capitale francese. Il quartiere è quello del Pantheon e della Sorbona, il famoso quartiere latino. In particolare, già guardando dalla finestra di Emily, ci accorgiamo di essere su Place de l’Estrapade in cui c’è anche il ristorante Les Deux Compères, luogo dove lavora il suo amico Gabriel. In realtà, il ristorante esiste davvero ma è un bistrot italiano. Tuttavia, cerchiamo di inoltrarci nella sua vita parigina e scopriamo altri quartieri di Parigi. Infatti, ecco i meravigliosi segreti di Parigi della serie Netflix Emily in Paris per sognare.

Qualche ristorante e il suo lavoro

Emily lavora nell’agenzia di marketing Savoir, naturalmente fittizia, che però ha la sua sede nella prestigiosa Place de Valois. Siamo nel cuore di Parigi, a due passi dal Louvre e dal Palais Royal. Nella piazza c’è anche il Bistrot Valois, grande ristorante in cui la protagonista di solito pranza con i suoi colleghi. Emily, nella serie, non riesce ancora a parlare bene il francese e dunque ha bisogno di lezioni di francese. Le organizza con Alfie, in un pub inglese del quartiere latino di nome The Bombardier.

Sempre per restare nella parte professionale della vita di Emily, non possiamo dimenticare la scena in cui il suo collega Luc la porta a pranzo fuori per il compleanno. Il luogo scelto è il famoso cimitero di Père Lachaise, grande confessore dei Re di Francia. Luc e Emily si adagiano vicino alla tomba di Honoré de Balzac. Questo settore del cimitero è denso di tombe importanti, come quella di Delacroix. Nei dintorni del quartiere segnaliamo anche il poco conosciuto ma bellissimo quartiere di Ménilmontant.

Ecco i meravigliosi segreti di Parigi della serie Netflix Emily in Paris per sognare

Mindy si esercita per la prima volta come musicista di strada su una piazza della rive gauche, in cui al centro c’è la famosa fontana di Saint Michel. In qualche scena della serie che inquadra la Senna si possono notare i bateaux mouches, battelli turistici che permettono ai visitatori di ammirare la città in battello. Sempre per parlare di Mindy, la piazza romantica in cui bacia per la prima volta il suo compagno di band, è Place des Vosges.

