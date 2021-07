È iniziata la stagione e con essa le grigliate all’aperto, ma la cosa più difficile è pulire la griglia della brace che spesso è incrostata e difficile da utilizzare. Ma ecco i magnifici trucchi per pulire la griglia del barbecue in modo salutare. La cosa da non fare in assoluto è utilizzare prodotti chimici. Perché ci sono dei meravigliosi rimedi casalinghi che assicurano una pulizia perfetta della griglia. Inoltre, un piccolo segreto prima di procedere con la cottura della carne, è quello di strofinare dell’olio da cucina sulla griglia in modo da evitare che il cibo si attacchi.

Ecco i magnifici trucchi per pulire la griglia del barbecue in modo salutare

Strofinare un po’ di olio di girasole sulla griglia con una spazzola o con un panno prima della cottura per evitare di far attaccare la carne sulla griglia al momento della cottura.

Poi, dopo la grigliata se non si ha voglia di pulirla, basta immergerla in acqua per tutta la sera e il giorno successivo lo sporco andrà subito via.

4 rimedi casalinghi

Per pulire la griglia è meglio utilizzare una spazzola di acciaio o lana di acciaio. I rimedi casalinghi che assicurano una perfetta riuscita sono:

a) fondi di caffè: basta mettere dei fondi di caffè su una spugna e sfregare energeticamente la griglia. Infine, risciacquare;

b) cenere: strofinare della cenere fredda sulla griglia con un panno umido, il risultato è sorprendente, anche lo sporco più ostinato va via;

c) bicarbonato di sodio: il bicarbonato aiuta a rimuovere il grasso. Bisogna preparare una soluzione con 60 grammi di bicarbonato di sodio diluito in un litro di acqua e versare la soluzione in uno spruzzino. Poi, posizionare la griglia su un giornale e spruzzarla con la soluzione a base di bicarbonato. Attendere un ora e rimuovere la maggior parte dello sporco con il giornale. Poi lavare come di consueto.

d) aceto di mele: un vero toccasana per pulire la griglia. Preparare una soluzione con 200 millilitri di aceto di mele con due cucchiai di zucchero. Inserire la soluzione in uno spruzzino e spruzzare sulla griglia quando è ancora calda. Lasciare agire per circa un’ora. Poi pulire con un panno umido e lo sporco andrà via facilmente.

Approfondimento

Come oliare correttamente i mobili da giardino donando un incredibile splendore