Con la primavera, tutti si stanno chiedendo dove andare, ora che il sole splende. Non che la libertà sia totale purtroppo, e alcune restrizioni contro il Covid rimangono ancora adesso. Per cui, il primo passo è sempre quello di capire cosa si può fare a norma di legge.

Una volta capito, si può iniziare ad organizzare. E come vedremo oggi, ci sono tanti luoghi in cui possiamo andare, ma alcuni sono particolarmente indicati. Vedremo infatti delle destinazioni perfette per la primavera, ma che ci permettono anche di evitare assembramenti. Ecco i magnifici luoghi che dobbiamo visitare per riottenere il benessere fisico e mentale in pochissimo tempo.

L’alta quota da non perdersi

La primavera è il momento perfetto per riconnettersi con la natura, e per questo la montagna è perfetta. Vediamo quindi delle mete montane che possono fare la gioia degli appassionati e degli amatori.

In questo senso, per chi vive in Lazio, consigliamo il Monte Terminillo, in provincia di Rieti. Questo luogo presenta un sacco di sentieri diversi che ci permetteranno di scoprire le bellezze naturalistiche della regione.

Per chi si trova in Emilia Romagna invece consigliamo una meta particolare: la Pietra di Bismantova. Questa montagna è ben conosciuta a livello europeo perché, data la sua conformazione, è perfetta per praticare arrampicata.

Altri utili consigli per tutti

Chi invece vuole visitare un grande classico della natura italiana può andare sul Gran Sasso, in Abruzzo. Esso è la più alta montagna di tutti gli Appennini, e ospita il magnifico Parco Nazionale che lascerà tutti a bocca aperta. Per esplorarlo, è possibile seguire un gran numero di itinerari, da fare a piedi, o per chi è appassionato, in bici. In questi luoghi si incontrerà flora e fauna magnifiche, ma anche paesini abbarbicati su questo massiccio estremamente caratteristici.

Ecco i magnifici luoghi che dobbiamo visitare per riottenere il benessere fisico e mentale in pochissimo tempo. La montagna è ciò che ci vuole in questo periodo, per cui non facciamocela scappare.

Chi invece vuole sentirsi meglio stando in giardino può leggere questo articolo.