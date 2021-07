Ecco i luoghi migliori in Italia dove praticare gli sport acquatici quest’estate.

Quest’estate in cui la maggior parte degli italiani rimarrà nel loro Paese, sarà un modo per scoprire, o riscoprire, le meraviglie del nostro territorio. Ne abbiamo davvero molte di meraviglie in questo Paese dal territorio poco esteso, molto montuoso e bagnato da un mare superlativo. Oggi, però, non parliamo di borghi, castelli o isole, neppure di cammini o percorsi in bicicletta.

Oggi andiamo a vedere i luoghi migliori in Italia dove praticare gli sport acquatici quest’estate, ecco qui.

Sport acquatici al mare e non solo

Gli sport acquatici sono un’ottima soluzione per chi ha voglia di farsi le vacanze al mare e allo stesso tempo divertirsi con quello che la natura offre. Vento, sole, mare….e tutto questo in Italia è possibile.

Da non sottovalutare, però, il lago. Ci sono laghi in Italia, come il Lago di Garda, che offrono la possibilità di praticare sport acquatici. Questa potrebbe essere un’ottima soluzione per chi preferisce l’acqua dolce e le montagne a portata di mano.

Tra gli sport acquatici che si possono pratica nel nostro Territorio, ci sono sicuramente gli sport con la tavola, come il surf, il windsurf e il kitesurf. C’è anche la possibilità di praticare viaggi in canoa, lungo le coste, oppure kayak, giù per i torrenti della Val di Sole.

I luoghi migliori in Italia

Se vogliamo fare Kitesurf, ad esempio, non abbiamo che l’imbarazzo della scelta. In quasi tutte le regioni è possibile praticare questo sport. Dal Lago di Garda a Sottomarina, in Veneto, oppure in Liguria, Sardegna e Toscana.

Per gli amanti della canoa, si può benissimo farsi qualche ora pagaiando lungo le coste dell’Isola d’Elba o di qualche altra isoletta italiana. Oppure in mezzo alle montagne del Trentino, giù per i torrenti della Val di Sole.

E il surf? Per il surf bisogna trovare i posti gusti. In Italia sono consigliate le spiagge della Versilia, oppure a Recco, in Liguria. Anche a nord della Sardegna sembra essere possibile surfare.

