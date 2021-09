L’attenzione per la salute e il benessere sta aumentando sempre di più grazie all’informazione e alla maggiore consapevolezza di quanto sia fondamentale mantenersi in forma. Pertanto, sono ormai tantissime le persone che seguono regimi alimentari sani ed equilibrati, assumendo integratori vitaminici per combattere la spossatezza e rafforzare le difese immunitarie.

Sono numerosi, inoltre, i consumatori che, in vista dell’autunno e per affrontare al meglio i malanni invernali, acquistano gli integratori di vitamine. Tuttavia, sembrerebbe che uno tra i più noti integratori destinati a rafforzare le difese immunitarie dei consumatori contenga sostanze cancerogene e tossiche per l’organismo.

A dare l’allarme è stata la catena di supermercati Bennet che tra i suoi scaffali aveva alcuni lotti di questi integratori. Pertanto, ecco i lotti di un noto integratore vitaminico ritirati dal mercato per una presunta sostanza cancerogena. In particolare, l’avviso è stato dato in via precauzionale per la presunta presenza di ossido di etilene in concentrazioni superiori a quelle consentite. ProiezionidiBorsa costantemente attenta alla salute dei Lettori, quest’oggi illustra come comportarsi qualora si possegga uno dei prodotti oggetto del richiamo, pubblicato dal Ministero della Salute. Proprio come illustrato nell’articolo “Attenzione a mangiare questo comune insaccato a rischio salmonella che potrebbe essere proprio nel nostro frigorifero”.

Ecco i lotti di un noto integratore vitaminico ritirati dal mercato per una presunta sostanza cancerogena

In particolare si tratta dell’integratore “Polase Difesa Inverno”. A far scattare il richiamo, la presunta presenza di ossido di etilene superiore ai limiti consentiti all’interno di un ingrediente utilizzato nei lotti. Questa sostanza è inserita tra quelle considerate tossiche e cancerogene per l’organismo.

Si precisa, inoltre, che il richiamo del 14 settembre, è stato fatto in via precauzionale. Le confezioni oggetto del richiamo sono quelle da 28 e 14 bustine da 7,1 grammi ciascuna. I lotti di produzione sono DT256 e GU 238-Gu239, con data di scadenza 4/23 e 6/23. Nel richiamo, inoltre, si invita chiunque sia in possesso di confezioni riconducibili ai suddetti lotti a sospenderne il consumo e di restituirli al punto vendita.

Inoltre, come si legge nel richiamo, i prodotti con un numero di lotto diverso da quelli riportati sono regolarmente in commercio e totalmente utilizzabili. L’integratore richiamato è prodotto,generalmente, per GSK Consumer Healthcare srl dall’azienda S.I.I.T. srl con sede a Trezzano sul Naviglio.

Infine, nel richiamo si riporta il numero verde 800 931556 per avere maggiori informazioni o l’indirizzo mail it.servizio-consumatori@gsk.com.

