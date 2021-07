Ormai è quasi giunto il momento di andare in vacanza, lasciandoci alle spalle i duri mesi che hanno colpito tutti noi. Ovviamente, prima di partire ci sono tante cose da considerare e tanti preparativi da portare a termine. Bisogna avere tutto il necessario in valigia, quindi è importante fare una lista di tutte le cose che ci servono. Allo stesso tempo, però, è anche fondamentale lasciare la casa in buono stato prima di partire.

Oggi, quindi vediamo che cosa bisogna fare nelle settimane che separano dalla partenza. Ecco i lavori fondamentali da fare in casa prima di partire per le vacanze.

Prepariamo una bella lista

La prima cosa da fare è organizzarsi e pianificare. Facciamo, quindi, una lista di tutte le cose da fare e segniamo con precisione quando le faremo. Dobbiamo evitare, infatti, di arrivare all’ultimo momento con una marea di cose ancora da fare.

In questa lista di sicuro dobbiamo pianificare il consumo del cibo. È importante arrivare al giorno della partenza con il frigorifero quasi vuoto, altrimenti qualcosa rischia di andare a male e puzzare.

Un’altra cosa importante è pulire molto bene la cucina, soprattutto le zone dove cuciniamo. Se lasciamo delle macchie per una o due settimane, queste rischiano di fissarsi e di essere poi più difficili da rimuovere.

In maniera simile alla cucina, è importante pulire bene il bagno ed assicurarsi che non sia troppo umido mentre siamo via. Così impediremo la formazione di muffe.

Infine, diamo un consiglio che siamo sicuri farà la gioia di tutti. Il giorno prima di partire, o ancora meglio il giorno stesso, cambiamo le lenzuola. In questo modo torneremo dopo due settimane stanchi dal viaggio, ma potremo dormire dentro lenzuola pulitissime, per un riposo di qualità.

