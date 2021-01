La borsa oggi non è un semplice accessorio. Nell’era della pandemia è una appendice necessaria, per assisterci in varie situazioni ad alto rischio. Dobbiamo prendere l’abitudine di organizzarla bene prima di uscire di casa. E pulirla e disinfettarla ogni volta che rientriamo. Affidatevi a noi del Team Moda di ProiezionidiBorsa: ecco i gravi errori da non fare quando usciamo con la borsa.

Meglio una borsa fatta con materiali di stagione

Alcune borse si deteriorano più velocemente perché sono utilizzate fuori tempo massimo rispetto alla stagione di riferimento. Una borsa in tela sfruttata nei mesi di settembre e ottobre ci dà un’aria molto sportiva. Ma si rovina facilmente con la pioggia e l’umidità, può anche sviluppare un accenno di muffa nelle tasche.

Così come le borse in pelle verniciata si distruggono se lasciate in spiaggia, sotto i raggi del sole cocente. Usare le borse, costose o no, in modo intelligente, secondo le stagioni e i materiali, vuol dire risparmiare molti soldi. E quando non usiamo le borse di lusso, teniamole nell’armadio nel sacco antipolvere originale. Oppure chiuse in una vecchia federa.

Riorganizzare il contenuto

Normalmente nelle borse che usiamo ogni giorno, soprattutto quelle molto grandi, mettiamo di tutto. Ma ora, capita sempre più spesso di trovarsi in luoghi dove, per evitare il contagio, sono spariti i cestini e i bidoni della spazzatura.

Siamo costrette a mettere nella borsa un sacchetto per stoccare tutto quello che non vogliamo buttare per terra. Come gomme da masticare, fazzoletti di carta e mascherine usate, bottiglie e confezioni di plastica.

Ma non basta: attualmente a causa della pandemia Covid, dobbiamo includere anche un contenitore o un sacchetto per portarci dietro mascherine nuove e del gel sanificante. Che potrebbe aprirsi inavvertitamente, creando disastri al contenuto della borsa. Dunque, mai uscire senza portare in borsa anche due sacchetti di plastica vuoti per questi usi.

Ecco i gravi errori da non fare quando usciamo con la borsa

Sempre a causa della pandemia dobbiamo fare a maggiore attenzione a dove appoggiamo la borsa. Non sui tavoli o banconi, neanche in banca o all’aperto quando acquistiamo un cibo da asporto. E assolutamente non a terra, specie quando si è fermi per strada o si va in bagno in una stazione di servizio.

Utilizzare gli attaccapanni e comprare quei ganci appositamente creati per sospendere le borse. E se ci troviamo sedute per un colloquio di lavoro e non ci hanno offerto nulla per appendere la borsa? Possiamo appoggiarla sul sedile della sedia nostre spalle, sedendoci un po’ più avanti.

Come si porta la borsa

La borsa a mano va tenuta sempre sul braccio sinistro, così avremo sempre da destra libera, per salutare le persone. I guanti ci riparano le mani dal freddo e ci permettono quel poco di contatto che ancora ci resta con gli altri.

Mettiamola a sinistra, dunque, anche se siamo mancini. Non deve essere riempita troppo perché risulterà visibilmente pesante. E poi, inevitabilmente, si deformerà. Se è una borsa di medie dimensioni provvista di tracolla a spalla, ricordiamoci di portarla a mano laddove i passanti camminano molto veloci. Per non esporla agli urti e anche per tenere sott’occhio la chiusura, al riparo dai furti.

Sui mezzi pubblici la borsa a tracolla va sempre portata con la chiusura rivolta verso l’interno.

Adeguarla all’occasione

Ecco i gravi errori da non fare quando usciamo con la borsa. La borsa si riduce di dimensione con l’avanzare della giornata. Quindi, prima di prendere quella che abbiamo già pronta vicino la porta di casa, pensiamo bene a dove dobbiamo andare e ai colori che abbiamo addosso.

Se la giornata si conclude con un cocktail, possiamo portare per tutto il giorno un tubino nero e le scarpe basse, medie o alte. Ma non possiamo andarci con una shopper o una tote. Portiamoci dietro una pochette da lasciare in macchina.

O mettiamo la pochette dentro una grande shopper insieme a un paio di tacchi alti. Potremo cambiarci giusto prima di entrare nel luogo dove siamo invitati. E lasciare la shopper al guardaroba.