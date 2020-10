In occasione della Giornata Mondiale del Risparmio, l’ACRI ha pubblicato una serie di studi e rilevazioni utilissime per i consumatori. Una di questa ha analizzato il dynamic pricing, ossia le modalità di determinazione dei prezzi dei beni venduti on line. I siti di e-commerce, infatti, utilizzano dei modelli matematici che modificano costantemente i prezzi sulla base di una serie di variabili. Questi algoritmi calcolano costantemente il prezzo più conveniente per il venditore sulla base della propensione alla spesa degli utenti.

Nulla di nuovo in realtà, da sempre i prezzi di alcuni prodotti seguono un andamento stagionale in base al mercato. L’acquisto di un condizionatore risulta, infatti, normalmente molto più conveniente in inverno piuttosto che con i primi caldi primaverili. I moderni siti di commercio on line usano però parametri molto più sofisticati ed i consumatori possono usarli a proprio vantaggio. Quindi, ecco i giorni migliori per fare affari comprando su internet secondo le più recenti rilevazioni.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

I prezzi cambiano da un giorno ad un altro

Nei negozi fisici i prezzi cambiano molto lentamente. Spesso solo nel periodo dei saldi o quando il bene è fuori stagione. On line, invece, tutto procede molto più velocemente. In alcuni casi, i prezzi variano da un giorno all’altro, sulla base della disponibilità all’acquisto degli utenti. Il fine settimana, ad esempio, è il momento dedicato allo shopping, anche on line. Mentre il giorno da evitare sembra il lunedì in quanto presenta i prezzi più alti. Talvolta però, i prezzi cambiano addirittura più volte durante la giornata. Tra le 18 e le 21 si concentrano spesso le migliori offerte, vista la maggior disponibilità delle famiglie ad effettuare acquisti.

Per i prodotti elettronici le cose cambiano

Una delle categorie merceologiche più vendute on line sono i prodotti tecnologici. Perciò, proprio in questo ambito, si concentrano i maggiori investimenti dei siti commerciali. Di conseguenza gli studi rilevano la maggior influenza del dynamic pricing, con fluttuazioni anche superiori al 30% in pochi giorni. Febbraio risulta il mese più conveniente per acquistare tablet e smartphone. Mentre l’autunno è il momento propizio per cambiare il computer, smartwatch e console. Se l’acquisto è urgente e aspettare dei mesi può essere un problema il prezzo migliore si avrà scegliendo il giorno della settimana. Per cambiare lo smartphone è preferibile evitare il venerdì e il sabato che risultano i giorni più cari. Meglio scegliere il martedì quando i prezzi possono scendere anche del 10% rispetto al week-end. Insomma, ecco i giorni migliori per fare affari comprando su internet.

Ecco i giorni migliori per fare affari comprando su Internet

Abbiamo capito che lo shopping del nuovo millennio è molto più sofisticato rispetto al passato. Questa modalità di fare acquisti può comportare dei vantaggi, se ne conosciamo i meccanismi. Per i ricambi auto, ad esempio, gli studi consigliano di effettuare compere nel primo pomeriggio. Mentre gli articoli per la disinfezione, come il gel disinfettante per le mani, particolarmente richiesto nel 2020, costano meno il venerdì pomeriggio. Non dimentichiamo, però, che allo sviluppo del commercio on line, corrisponde spesso l’aggravamento della crisi per le attività commerciali tradizionali. In un recente approfondimento, abbiamo analizzato le tutele previste proprio per i commercianti in crisi economica.