L’oro quest’anno è un trend che sta spopolando. Infatti il gioiello oro o finto oro si sta vedendo sempre di più. C’è chi sceglie di indossare le collane e chi invece opta per orecchini o anelli. L’importante è il colore. Ed ecco i gioielli oro da donna da sfoggiare a Capodanno o da fare come regalo.

I gioielli oro hanno la grande capacità di dare luce al volto oppure al décolleté, dipende cosa si sceglie di indossare. E molto spesso si preferisce indossare un filo d’oro rispetto ad un filo di perle. In commercio ci sono moltissimi gioielli, alcuni anche di grande valore. Altre volte, invece, basta guardare nell’armadio dei nonni per trovare alcuni accessori veramente belli. Potremmo pensare che non sono più di moda, ma in realtà i gioielli grandi e vistosi stanno facendo breccia nel cuore di tante persone.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

Ecco i gioielli oro da donna da sfoggiare a Capodanno o da fare come regalo

Vediamo allora una selezione di alcuni gioielli, che possiamo trovare in commercio e amare. Buccellati propone un bracciale con logo centrale a strati sovrapposti in oro giallo su sfondo in smalto rosso con tulle a raggiera e una rosetta con un diamante. In oro 18 carati è, invece, l’anello di Anita Ko. L’anello è perfetto da portare da solo o con altri gioielli, ed è leggermente bombato con delle curvature. Un anello dal design semplice e sofisticato.

Una vera dichiarazione d’amore è la collana di Jennifer Meyers. Realizzata in oro 18 carati presenta un piccolo ciondolo a cuore incastonato di diamanti. Dal design, invece, particolare è l’orecchino di Maria Tash. Un singolo orecchino a cerchio che presenta un charm attaccato. L’orecchino è realizzato in oro 18 carati con diamanti e smeraldi.

Dal tocco pop sono gli orecchini a cerchio di Yvonne Léon, decorati con smalto giallo lucido e realizzati a mano in oro 9 carati e impreziositi da brillanti diamanti di colore grigio. Mentre l’anello di Foundrae è realizzato a mano in oro 18 carati e sopra ha una stella incastonata di diamanti.

Ed ecco alcune proposte veramente preziose che possiamo indossare il giorno di San Silvestro. Gioielli che possiamo anche tenere a mente per futuri regali. Gioielli brillanti, pieni di significato e che ameremo indossare e sfoggiare. Dato che si tratta di gioielli importanti, è fondamentale prendersene cura nel modo corretto per evitare che si rovinino.

Approfondimento

Ecco il cappotto alla moda da donna perfetto per le over 60 per sfoggiare un look elegante, sofisticato e chic