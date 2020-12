Natale è un giorno di festa e, come tale, la gioia deve essere la porta principale. Per assicurarsi che ci sia armonia e allegria in casa, non c’è niente di meglio che intavolare dei giochi per tutti. In questo modo, infatti, non ci saranno mai momenti morti e le festività natalizie saranno ancora più belle. Ed è per questo che noi del team di ProiezionidiBorsa abbiamo stilato una classifica apposita. Dunque, ecco i giochi più divertenti da fare a Natale per stare in allegria con la famiglia!

Il gioco del mimo

Il gioco del mimo è un vero e proprio evergreen. Si tratta, infatti, di un divertimento che può coinvolgere tutti, dai grandi e dai piccini. E non solo stimola la creatività, ma aiuterà anche a smaltire tutte le portate del pranzo di Natale con le mosse da fare! Super consigliato!

Attenzione a non calpestarla!

Se si hanno in casa dei bambini, un gioco davvero divertente può essere creato in quattro e quattr’otto. Infatti, basterà prendere delle palline di carta fingendo che siano pezzi di lava e spargerli per la stanza. E ora, un giocatore a testa bendato, dovrà arrivare da una parte all’altra del salotto senza calpestare la finta lava! I bambini rideranno a crepapelle!

Inoltre, se si hanno bimbi in casa, si potrà optare per un più semplice mosca cieca. Anche nascondino e un due tre stella saranno sicuramente perfetti per i più piccoli e li renderanno ancora più felici!

I classici

Il giorno di Natale, poi, non possono assolutamente mancare i classici. Dunque, altri giochi ideali sono ovviamente la tombola e giochi di carte come scala 40 o asso piglia tutto. O qualsiasi altro gioco che vi venga in mente della tradizione, come Il Mercante in Fiera.

