Quando si tratta di arredare casa ci sono tante cose da considerare. Dobbiamo trovare i mobili e gli oggetti giusti per ciascuna stanza. Lo Staff di ProiezionidiBorsa cerca di aiutare sempre in questo senso, e consiglia spesso come arredare il balcone, o la camera da letto, oppure il bagno.

Oggi invece non ci concentriamo su una sola stanza, ma andiamo a vedere come arredare un tipo ben preciso di abitazione. La questione infatti si fa ancora più seria se la nostra casa è piccola, e quindi diventa più difficile fare le scelte migliori. Vediamo come risolvere quest’ultimo problema in maniera molto intelligente. Ecco i geniali mobili per arredare una casa piccola risparmiando soldi e tanto spazio.

Un’idea per la camera da letto

Innanzitutto cerchiamo di capire dove possiamo risparmiare spazio. Una delle soluzioni possibili ad esempio è quella di avere un letto a scomparsa, che svuota in un attimo la stanza. Questo è un acquisto particolarmente utile ad esempio per chi vive in un monolocale ma vuole invitare ospiti, e quindi ha bisogno di spazio extra.

Ma c’è un altro aspetto che non va sottovalutato, ovvero i vari cassetti ed armadi in cui riporre abiti ed oggetti vari. Si può ridurre lo spazio occupato da questi mobili in maniera molto intelligente.

Ecco cosa acquistare

Possiamo acquistare un letto con tanti cassetti. Una sorta di letto “contenitore” in cui al posto dello spazio sotto presenta molti cassetti in cui riporre ciò che vogliamo.

Ma si può risparmiare spazio anche in altri posti. Ad esempio possiamo acquistare scale (ad esempio per salire su un soppalco) che sul lato abbiano tanti cassetti. Ciascun gradino si trasforma così in un cassetto pronto per accogliere qualunque oggetto. Insomma stiamo parlando di soluzioni che ci liberano da armadi, librerie, e mensole.

Ecco i geniali mobili da acquistare per arredare una casa piccola risparmiando soldi e tanto spazio. Concludiamo ricordando anche i due consigli sempreverdi in questi casi. Un divano letto e un tavolo pieghevole sono sempre la scelta giusta, quindi consigliamo di acquistare anche quelli.