Scegliere di avere un gatto tra le mura domestiche è una decisione non del tutto facile. Prima di accogliere in casa un felino, sarebbe utile capire se le nostre abitudini e spazi sono adatti alla loro vita insieme a noi.

Avere un animale presuppone degli impegni, che dobbiamo sempre rispettare, per vederlo felice e per non disturbare la nostra quiete. Anche se sono più indipendenti e autonomi dei cani, non bisogna sottovalutare le loro necessità.

Dovremmo anche valutare se abbiamo una famiglia numerosa, composta anche da bambini, per scegliere la razza giusta. Anche se molto dipende da come li abituiamo, la razza potrebbe di base avere delle caratteristiche che sono più in linea con noi, l’intera famiglia e la casa.

Alcuni gatti, infatti sono più attivi, hanno un carattere più o meno socievole e affettuoso. Per non rischiare di trovarci in difficoltà è bene sempre informarsi, prima di acquistarlo o adottarlo.

Ecco i gatti d’appartamento più coccoloni e tranquilli adatti a stare con i bambini

Se cerchiamo delle razze più espansive con i bambini, con un comportamento di base più sereno e che amano dare e ricevere affetto, queste potrebbero essere delle valide alternative.

Prima tra tutti il Ragamuffin, un tenero gattone, che ama la compagnia e anche gli altri animali. Esteticamente sono un vero spettacolo, grandi con il pelo lungo e morbido, che può avere vari colore: bianco, grigio, cannella, nocciola. Un carattere molto dolce e affettuoso, sedentario, sarà sempre alla ricerca delle nostre attenzioni, rispettando anche i piccoli di casa.

Il gatto somalo, elegante, giocoso e molto intelligente, attivo è socievole al punto giusto. Il suo manto somiglia a quello di una volpe, come anche la coda, slanciato e di taglia media. Ama trascorrere il tempo giocando con i bambini, ma rispetto ad altre razze, soffre un poco gli ambienti troppo piccoli, se abbiamo un balcone o terrazzo vivrà felice.

Lo Scottish fold, ha un viso molto caratteristico, le sue orecchie sono piegate in avanti, per questo il suo sguardo è molto dolce e tenero. Adora stare in compagnia e ricevere carezze, pacifico e tranquillo, conquisterà il cuore di tutti.

Altre 2 razze

Il gatto esotico, dal muso schiacciato, è il principe della pigrizia, soffre la solitudine ma passa molte ore a dormire. Dolce come pochi, non lo sentiremo neanche miagolare, perfetto per stare insieme ai bambini, vi chiederà soltanto coccole.

A pelo corto l’american shorthair, agile come pochi, solitamente molto rilassato, intelligente ed anche amorevole nei confronti di tutti gli esseri umani, grandi e piccini. La maggior parte hanno un colore tigrato argento e nero, ma possiamo trovarli anche neri, crema, argento.

Dunque, ecco i gatti d’appartamento più coccoloni e tranquilli adatti a stare con i bambini, dal carattere socievole e affettuoso.

