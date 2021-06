Il mese di giugno sta per volgere al termine e, nonostante le vacanze estive, la programmazione di Netflix è sempre piena di novità. Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo deciso di giocare d’anticipo e di far conoscere ai nostri Lettori ciò che la piattaforma streaming avrà in serbo per luglio.

La lista di serie tv e film è come sempre ricca di inediti e di grandi ritorni da non perdere assolutamente.

Ecco i film e le serie tv Netflix in uscita a luglio 2021

Film

1 luglio: Labyrinth; The Legend Of Zorro; Lo specialista; Leatherface – Il massacro ha inizio; Non aprite quella porta; Turistas; Audible;

2 luglio: Fear Street parte 1; In vacanza su Marte;

7 luglio: Major Grom: il medico della peste;

9 luglio: Fear Street parte 2; The Water Man; Come sono diventato un supereroe;

11 luglio: Croce e delizia;

14 luglio: A Classic Horror Story; Guida alla famiglia perfetta;

16 luglio: Fear Street parte 3;

21 luglio: Trollhunters: L’ascesa dei Titani;

23 luglio: L’ultima lettera d’amore; Blood Red Sky;

30 luglio: L’ultimo mercenario.

Serie TV

1° luglio: Legends Of Tomorrow 5; Young Royals;

2 Luglio: Mortale 2;

7 Luglio: Pantano ’97 2; Cat People 2;

9 luglio: Atypical 4; Come diventare tiranni; Biohackers 2; Virgin River 3; La cuoca di Castamar;

13 luglio: The Good Doctor; Ridley Jones;

15 luglio: Beastars 2; Non ho mai… 2;

23 luglio: Sky Rojo 2;

30 luglio: Outer Banks 2.

Approfondimento

Quindi ecco i film e le serie tv Netflix in uscita a luglio 2021 assolutamente da non perdere. Come possiamo ben notare, sia per quanto riguarda i film che per le serie tv è tanto l’imbarazzo della scelta.

Fra le serie tv quella più attesa è sicuramente Atypical 4. Questa serie narra la storia di un ragazzo autistico, che raggiunge obiettivi straordinari nonostante tutte le difficoltà personali ed i pregiudizi della società. È quindi una storia davvero commovente, che invita molto spesso alla riflessione ma con un tocco di sarcasmo ed umorismo che non guasta mai.