L’8 dicembre è la festività che ci introduce nel periodo natalizio. Molti italiani scelgono proprio questo giorno, la ricorrenza dell’Immacolata Concezione, per allestire Albero e Presepe.

È una gioia, soprattutto se in famiglia ci sono dei bimbi, trascorrere la giornata al caldo fra le mura domestiche fra un addobbo e una cioccolata calda. Per entrare nel mood natalizio, quasi tutte le reti televisive, oggi, propongono film di Natale. Paesaggi innevati, decorazioni lussureggianti e tante lucine faranno da sfondo a storie romantiche o narrazioni fiabesche. Insomma questi sono gli ingredienti giusti per trascorrere una giornata serena e spensierata in famiglia.

Ecco i film di Natale di oggi per una maratona davanti alla tv mentre addobbiamo casa

La programmazione natalizia di oggi 8 dicembre è veramente fitta. Andiamo, quindi, subito a vedere orari e titoli per non perderci nemmeno un film di Natale!

Si inizia la maratona, la mattina alle 8.00 con Tv8 che propone “Scambio di Natale”. Si prosegue alle 10.00 sempre su Tv8 con Missione di Natale. In questa pellicola canadese, una giovane ambiziosa si trova costretta a scegliere fra un’occasione lavorativa imperdibile e la vacanza con il padre, ufficiale dell’esercito. Alle 12.38 La5 propone “Un amico molto speciale”. Una trama davvero originale caratterizza questo film natalizio francese del 2014. Un bambino che desidera più di ogni altra cosa incontrare Babbo Natale e fare un giro sulla slitta, crede di vedere realizzato il suo sogno. Uno strano personaggio, infatti, cade davanti alla sua finestra. In realtà si tratterà di un ladro impacciato che il bambino inizierà a seguire fra mille avventure nella notte più magica dell’anno. La coppia insolita stringerà una tenera amicizia.

Programmazione natalizia pomeridiana

Alle 13.40 bisogna spostarsi sul canale27 Paramount per “Mini Natale”. Questo film per bambini narra le avventure di due cuginette Emma e Barkley che, a causa di un elfo sbadato, diverranno minuscole proprio alla Vigilia. Nel pomeriggio, invece, ci sarà una parziale sovrapposizione di orario per due pellicole natalizie. Alle 14.15 su Tv8 sarà trasmesso “Un Natale per ricominciare”, mentre su Canale 5 alle 14.45 andrà in onda “Operation Christmas”. Alle 16.00 sarà la volta di una prima tv di Tv8 “Consegna per Natale”, dilemma amoroso natalizio. A seguire, alle 17.45 “La verità del Natale” sempre su Tv8. Conclude la maratona natalizia “Polar Express”. Il capolavoro di animazione di Robert Zemeckis con uno straordinario Tom Hanks verrà trasmesso alle 19.25 su Cartoonito (canale 46).

Per quanto riguarda i canali a pagamento, la redazione di Proiezionidiborsa, in questo articolo, consiglia qualche titolo.

Se siamo alle prese con Albero e Presepe, ecco i film di Natale di oggi per una maratona davanti alla tv mentre addobbiamo casa.