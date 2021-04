Il corpo necessita sempre di cure e attenzioni, per mantenersi in salute e garantirci di poter svolgere le attività nel quotidiano. Le cure riservate al corpo non sono solo estetici, anche se queste sono fondamentali per garantire la giovinezza della pelle, da sole non bastano. Come cura si intende anche una corretta alimentazione, una corretta postura per prevenire i fastidiosi dolori articolari che ogni tanto ci colpiscono.

Le nostre articolazioni sono molto importanti, perché grazie ad esse possiamo svolgere i movimenti più o meno veloci e impegnativi che ci prefiggiamo di raggiungere. Sappiamo bene che questi con il tempo possono anche usurarsi e infiammarsi, causando cosi dei disagi. Fortunatamente la natura ci viene in soccorso fornendoci i rimedi che possono curare o prevenire questi fastidiosi dolori.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Ecco i due rimedi naturali che in pochi conoscono per migliorare la condizione dei dolori articolari e vivere meglio.

Boswellia

Chi soffre di fastidiosi dolori articolari, sa bene che muoversi e svolgere le attività quotidiane diventa pressoché impossibile. Esistono in commercio tanti prodotti già pronti che forniscono una soluzione a questo problema. In realtà, esistono anche in natura dei rimedi che aiutano a contrastare il dolore articolare tra questi possiamo menzionare la Boswellia serrata.

La Boswellia è una pianta originaria dell’India, dell’Africa e dell’Asia e può essere utilizzata in diverse formulazioni. In questo articoloconsigliamo l’utilizzo dell’olio essenziale. Sicuramente questo prodotto è più facile da reperire nelle erboristerie, esso è consigliato sia per dolori articolari che muscolari. L’olio essenziale di Boswellia ha proprietà antinfiammatorie, antiartitriche e antimicrobiche. Basterà metterne qualche goccia sulla zona interessata e massaggiare.

Galanga maggiore

Un altro rimedio naturale che può alleviare il disturbo da dolori articolari è la Galanga maggiore. Questa radice appartiene alla stessa famiglia dello zenzero ed è utilizzata in cucina ma anche come rimedio naturale contro vari malanni. La sua azione antinfiammatoria, antireumatica, antimicotica e tanto altro, la rendono adatta per prevenire dolori articolari e non solo. La maggior parte dei benefici si ottengono mangiando la radice cruda, essiccata o in polvere. É possibile anche preparare un decotto così da bere questa bevanda benefica.

Ecco i due rimedi naturali che in pochi conoscono per migliorare la condizione dei dolori articolari e vivere meglio.