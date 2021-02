In questo periodo, caratterizzato dalla stagione invernale, ci troviamo come al solito alle prese con i malanni caratteristici di questi mesi. Quest’anno inoltre il tutto viene amplificato dalla paura di infettarsi dal nuovo virus che sta paralizzando l’intero pianeta. Ecco dunque che un raffreddore, un colpo di tosse o un mal di testa ci fanno subito pensare al peggio. Eppure fortunatamente non solamente il coronavirus causa questi sintomi.

Rimedi alternativi

In particolare per quanto riguarda la tosse e il catarro, sono tanti i metodi e i rimedi di cui ci possiamo servire per cercare di farli passare. Innanzitutto esistono medicinali specifici per questo tipo di disturbo. Inoltre, da non sostituire ai farmaci ma al limite da affiancare, abbiamo a disposizione anche altre soluzioni che ci sono state tramandate dalle nostre nonne e dalle nostre zie. Anche se non hanno ovviamente la stessa valenza scientifica, si rivelano per molti estremamente efficaci. Infatti ecco i due ingredienti che ci faranno finalmente dire addio alla tosse.

Miele e cipolla

Non dobbiamo sottovalutare gli effetti fisici e psicologici della tosse. Alle volte infatti il disturbo può perdurare nel tempo, arrivando a sfiancare anche psicologicamente chi ne soffre. In questo articolo vogliamo presentare due ingredienti che, grazie alle loro proprietà lenitive, riescono ad essere un’arma molto utile. Dunque prendiamo un barattolo e versiamo tre cucchiai di miele. Dopodiché aggiungiamo qualche fetta di cipolla.

Continuiamo così, alternando i due elementi, fino a che non esauriremo lo spazio del contenitore. Mettiamo a riposare in frigo per qualche ora e, come per magia, avremo a disposizione il nostro alleato contro la fastidiosissima tosse. Consigliamo di mangiarne diversi cucchiaini al giorno, anche una decina, per accelerare il processo di guarigione. Sia il miele che la cipolla si differenziano per la loro capacità di alleviare le infiammazioni e depurare le vie respiratorie. Infatti, in particolare la cipolla, sconfigge i batteri responsabili di catarro e tosse. Dunque ecco i due ingredienti che ci faranno finalmente dire addio alla tosse.