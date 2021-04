Sarà capitato un po’ a tutti in un determinato periodo di vita di avere problemi di alito e sappiamo bene che ciò causa molto disagio. Anche se si sono provati vari rimedi è veramente molto difficile riuscire a contrastare questo problema. L’alitosi fa provare imbarazzo sia a chi lo vive e anche a chi gli sta accanto.

In vari articoli abbiamo suggerito come combattere l’alitosi, questo purtroppo non dipende solo da un problema di denti o gengive ma anche dall’alimentazione. Ci sono alimenti che possono in qualche modo favorire il fastidioso problema dell’alitosi e altri che invece la combattono.

In questo articolo suggeriremo l’introduzione di due frutti che possono donare benessere alla nostra bocca e al nostro stato d’animo.

Ecco i due frutti da mangiare per avere una bocca sempre fresca e combattere l’alitosi.

Ciliegie

Come già detto l’alito cattivo è un problema molto diffuso, questo non dipende solo dall’igiene orale ma anche da alcune abitudini che abbiamo. Queste abitudini sono strettamente collegate anche all’alimentazione, sicuramente se questa è sana ed equilibrata ci aiuta a contrastare questo fastidioso problema.

Un modo per combattere l’alitosi è quello di consumare più ciliegie, queste sono particolarmente ricche di vitamina C. Le antocianine, sostanza contenute nelle ciliegie e non solo, aiutano a eliminare la produzione di gas volatili. Inoltre il consumo di ciliegie stimola la produzione di saliva e ciò permette di avere un alito sempre fresco.

Pera

Oltre alla gustosa ciliegia un altro frutto molto conosciuto ci viene in soccorso per combattere l’alitosi. Ci riferiamo alla pera, anche questa è ricca di vitamina C, contiene come la mela fibre insolubili che sono molto importanti per combattere alcune malattie.

La pera è molto importante per ridurre la formazione di muco che è una delle cause dell’alitosi.

Meglio se consumate non troppo mature cosi da godere a pieno di tutti i suoi benefici.

