Quando adottiamo un cane, sia cucciolo che adulto, ci accorgiamo presto dell’importanza di una buona educazione per una convivenza pacifica. È importante che il cane impari alcune regole, come quella di non fare i bisogni in casa, e naturalmente di non mostrare aggressività verso le persone.

Ma ci sono due comandi in particolare che ogni cane deve conoscere per la sua sicurezza sia in casa che fuori. E non soltanto per la sua sicurezza, ma anche per la nostra se vogliamo evitare guai in caso di incidente.

Vediamo di quali comandi si tratta.

Ecco i due comandi più importanti che ogni cane deve conoscere per la sua e la nostra sicurezza

L’educazione del nostro amico a quattro zampe è fondamentale, e ci sono alcuni comandi che è necessario insegnargli prima di altri. In particolare, è importante cominciare ad allenarsi con questi comandi fin dal primo giorno che adottiamo il nostro fido, per costruire un ottimo rapporto con lui. Ecco i due comandi più importanti che ogni cane deve conoscere per la sua e la nostra sicurezza, che dovremmo insegnargli prima di qualsiasi altra cosa.

Un richiamo a prova di distrazione

Un richiamo su cui possiamo contare è fondamentale. Se il cane viene subito quando lo chiamiamo, infatti, la sua vita sarà molto più piacevole. Potremo lasciarlo libero senza timore che scappi o che corra all’impazzata travolgendo qualche persona, e saremo molto più tranquilli durante le passeggiate e le escursioni. La regola fondamentale per insegnare al nostro cane a venire quando lo chiamiamo è quella di costruire sempre un rapporto positivo. Premiamo sempre il nostro cane, quando viene da noi, con un bocconcino o con un giocattolo. Il cane deve associare noi con qualcosa di positivo.

Un ‘lascia’ anche quando il cane ha in bocca qualcosa di succulento

Quante volte ci è capitato di dover rincorrere il cane che ha trovato qualcosa di disgustoso da mangiare in giro? In questi casi, se il cane non è ben addestrato, è molto difficile che lasci stare il suo tesoro, anche se si tratta di qualcosa che potrebbe fargli male. Per questo, è molto importante insegnare al cane il comando ‘lascia’, che a volte può salvarlo da intossicazioni o avvelenamenti.

Approfondimento

Se quando giochiamo con il cane non ne vuole sapere di restituirci la pallina ecco un trucco educativo e divertente per fargliela mollare in un secondo.