Ieri è stata una giornata difficile per Piazza Affari e per tutte le Piazze del Vecchio Continente. Accompagnate da una ulteriore seduta negativa di Wall Street. Ma concentriamoci sulle Borse europee e in particolare sul nostro listino, per capire cosa può accadere nelle prossime sedute, a partire da quella di oggi.

Ecco i due aspetti negativi e quello positivo che condizioneranno la seduta di oggi in Piazza Affari, analizzati dall’Ufficio Studi di ProiezionidiBorsa.

Ecco i livelli da monitorare oggi in Piazza Affari

Partiamo dal dato della chiusura dell’Ftse Mib. Ieri, l’indice delle blue chip ha chiuso in calo del 3,7% a 18.793 punti. Quindi al di sotto, abbondantemente, del supporto a 19.000 punti. L’indice ha violato questo livello in modo deciso alla seconda ora di contrattazione, dopo una apertura in forte ribasso.

I prezzi hanno chiuso sui minimi di seduta, in fase calante dopo un tentativo di rimbalzo all’ora di pranzo. Rimbalzo che per un attimo ha fatto salire le quotazioni sopra la soglia dei 19mila punti. L’apertura negativa di Wall Street ha riportato le vendite in Piazza Affari.

Ci sono due aspetti negativi da considerare nella seduta di ieri e uno positivo. Tre aspetti che possono aiutarci a capire come si evolverà oggi l’andamento dei prezzi.

Il primo aspetto negativo è la forte caduta dei prezzi nella prima ora e mezzo di contrattazione. Una situazione, per come si è svolta, che fa venire in mente un agguato.

Piazza Affari non ha fatto in tempo ad aprire che subito si sono scatenate le vendite. Segnale che prima dell’apertura erano già stati messi ordini di vendita in modo massiccio. Questo lascia pensare che chi ha venduto di lunedì mattina, subito in apertura, non abbia una visione positiva per la settimana.

Il secondo aspetto negativo è la chiusura sotto la soglia dei 19mila punti, bucata come una lama che entra in un panetto di burro. Ma ciò che è peggio è che ieri l’indice Ftse Mb è sceso anche sotto la soglia dei 18.800 punti, che dal 25 giugno sosteneva i prezzi.

Le aspettative per oggi

Inutile dire che con la seduta di ieri, il trend di Piazza Affari è diventato ulteriormente ribassista. Se i prezzi oggi non tornano sopra la soglia dei 19.000 punti, c’è la possibilità di discesa fino a 18.300, minimo del 15 giugno. Evento probabile con una ulteriore discesa sotto 18.700 punti.

Se invece i prezzi avessero la forza di tornare sopra 19.000 punti, rientrerebbero nel canale discendente che gli ingabbiava da fine agosto. E nelle sedute successive ci potrebbe essere anche la possibilità di vedere l’Ftse Mib chiudere il gap che ha aperto nella seduta di ieri.

Siccome tutti i gap vanno chiusi, anche questo andrà chiuso. E’ questo l’aspetto positivo a cui facevamo accenno sopra. Prima questo buco lasciato aperto verrà chiuso e meno i prezzi scenderanno.

Approfondimento

