Ecco i due accorgimenti fondamentali e poco conosciuti per pulizie di casa velocissime e senza fatica

Ci sono tante cose da sapere riguardo alle pulizie di casa. Ad esempio dobbiamo fare attenzione ai prodotti che usiamo, per non danneggiare nessuna superficie. Dobbiamo cercare di organizzarci bene, per farle in fretta e non sprecare troppo tempo. Insomma, per quanto noiose, vanno fatte e anche in maniera attenta.

Lo Staff di ProiezionidiBorsa cerca quindi di aiutare sempre, per rendere questa attività meno pesante. In un articolo precedente ad esempio abbiamo indicato come utilizzare un metodo che arriva dal Giappone per essere sempre organizzati in maniera perfetta.

Oggi invece indichiamo due cose di cui poche persone sono a conoscenza, e che però ci risparmieranno un sacco di inconvenienti. Ecco i due accorgimenti fondamentali e poco conosciuti per pulizie di casa velocissime e con senza fatica.

Attenzione ai vetri

La prima considerazione che facciamo riguarda la pulizia delle finestre. Molti infatti non conoscono un aspetto importante quando decidono di dar loro una bella passata.

Succede infatti spesso che decidiamo di pulire i vetri quando c’è il sole. Ci sembra una buona idea, perché l’illuminazione diretta ci permette di vedere bene lo sporco. In realtà, non è una grande idea. Infatti la luce diretta del sole rischia di asciugare troppo in fretta il detersivo che usiamo, senza permetterci di rimuoverlo. Quindi si formano degli aloni che sporcano ancora di più le finestre, e ci costringono a fare il lavoro doppio per togliere anche quelli. Insomma, la prossima volta aspettiamo che sia un po’ nuvoloso.

Un comune errore con il detersivo

Questo secondo consiglio riguarda in generale tutti i detersivi. Molti di noi tendono a spruzzare il detersivo direttamente sulla superficie che vogliamo pulire. Il problema è che così rischiamo di metterne troppo. Gli effetti negativi in questo caso possono essere anche gravi, perché alcuni prodotti potrebbero danneggiare le superfici. E anche quando non fa danni, troppo detersivo può essere difficile da rimuovere bene, e quindi anche qui può lasciare aloni. La soluzione è facile: spruzziamo il detersivo su un panno invece che direttamente sulla superficie. Così al primo colpo puliremo subito nel modo giusto

Ecco i due accorgimenti fondamentali e poco conosciuti per pulizie di casa velocissime e senza fatica. Basta poco per migliorare subito la situazione.