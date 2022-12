Ecco i dolci più buoni del Natale che faranno impazzire tutti per il loro gusto indimenticabile

Avendo più tempo durante le vacanze natalizie, possiamo sbizzarrirci nel creare tantissime ricette. Per quanto riguarda i dolci, ad esempio, possiamo realizzare questa versione delle sfogliatelle che saranno un vero successone. Ecco come farle!

Il Natale è uno dei momenti più magici dell’anno in cui le famiglie si riuniscono per condividere un po’ di tempo insieme. Uno dei modi con cui le famiglie, soprattutto in Italia, celebrano il Natale è attraverso la preparazione di deliziose pietanze tradizionali. Fra queste, vi è sicuramente la sfogliatella, un dolce tipico partenopeo, ma del quale esistono tantissime varianti. La variante più famosa e particolare è quella abruzzese, che sveleremo nelle prossime righe, elencando tutti gli ingredienti necessari e descrivendo tutti i passaggi da fare.

La storia delle sfogliatelle abruzzesi è legata a doppio filo alla figura di Donna Anna, moglie del barone Tabassi. Quest’ultima, una volta ereditata dalla suocera campana la ricetta della nota sfogliatella, decide di riadattarla a proprio gusto, in base anche ai prodotti più facilmente reperibili nella sua zona. Nasce così la sfogliatella abruzzese, che rimase segreta per anni, prima di diffondersi nella seconda metà del ‘900.

Le sfogliatelle abruzzesi: ecco i dolci più buoni del Natale

Per preparare la sfoglia avremo bisogno dei seguenti ingredienti:

500 g di farina 00 ;

; 150 ml di vino bianco fermo;

fermo; 120 ml di olio EVO ;

; 4 tuorli ;

; 75 g di zucchero ;

; un pizzico di sale ;

; strutto.

Mentre, per la farcitura, ci serviranno

400 g di confettura d’uva ;

; 150 g di mandorle tritate;

tritate; 3 biscotti digestive;

digestive; cacao amaro;

amaro; cannella.

Iniziamo dunque dalla sfoglia. Per prima cosa, mettiamo la farina a fontana sul piano di lavoro e versiamo, uno per volta, lo zucchero, il vino, l’olio ed i tuorli. Lavoriamo quindi l’impasto per circa 15 minuti, schiacciandolo con il palmo della mano, ma facendo attenzione a non strapparlo o tirarlo troppo.

A questo punto, formiamo una palla, avvolgiamola nella pellicola trasparente e mettiamola a riposare in frigorifero per almeno 45-60 minuti. Trascorso il tempo necessario, dividiamo l’impasto in 4 parti e stendiamo ognuna di esse in sfoglie sottili. Spennelliamo le sfoglie con lo strutto, sovrapponiamole l’una sull’altra e lasciamo riposare nuovamente il tutto in frigorifero per almeno un’altra oretta.

Come preparare la farcitura interna e come cuocere le sfogliatelle

Per preparare il ripieno, invece, tostiamo innanzitutto le mandorle in forno e poi frulliamole in un mixer insieme ai biscotti digestive. Fatto ciò, uniamo anche la confettura d’uva, il cacao e la cannella e rimescoliamo nuovamente il tutto.

A questo punto, riprendiamo il nostro impasto ed iniziamo ad arrotolarlo formando un cilindro. Tagliamo il rotolo in fette di circa 1 cm di spessore e, usando un matterello, stendiamole in modo tale da ottenere dei dischi di forma ovale.

Ora, rivoltiamo i dischi con una paletta e predisponiamo il ripieno al centro di ognuno di essi. Dopo di che, pieghiamo i dischi a metà, formando una sorta di mezzaluna, e sigilliamo bene i bordi. Adesso, siamo pronti per disporre le sfogliatelle su una teglia rivestita di carta forno ed infornale a 180° per circa 20 minuti. Quindi, ecco i dolci più buoni del Natale, da mangiare in compagnia durante le festività.