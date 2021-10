Finalmente ci siamo! Domani, 31 ottobre, col volgere delle tenebre, si darà inizio alla serata più macabra e spettrale dell’anno. Tra feste a tema e il noto ritornello “dolcetto o scherzetto?”, la giornata sarà all’insegna di travestimenti mostruosi, trucchi spettrali e zucche da intagliare per realizzare la simbolica lanterna Jack o’ Lantern.

Molte persone parteciperanno a feste ed eventi in pub, ristoranti e locali di vario genere. Molti altri, invece, organizzeranno festeggiamenti casalinghi, magari con il coinvolgimento dei più piccoli. Oltre alle decorazioni, un elemento fondamentale in qualsiasi tipo di festa, è sicuramente il cibo. Non è necessario preparare una cena con tutti i crismi da servire al tavolo. Un’ottima alternativa potrebbe essere, ad esempio, l’allestimento di un buffet con tanti stuzzichini a tema Halloween.



OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Ovviamente, non vanno infine dimenticati i dolci. In queste occasioni speciali, oltre alla bontà dei prodotti che andremo ad offrire, è bene dare la giusta importanza anche all’aspetto estetico. Come si suol dire, infatti, “anche l’occhio vuole la sua parte”!

Ecco i dolcetti di novembre più buffi ed originali che ci siano mostruosamente buoni e facilissimi da preparare

Biscottini mummia

Prendere dei biscotti secchi di forma allungata, tipo lingue di gatto o Pavesini. Accoppiarli a due a due, unendoli con della crema di nocciole. Nel frattempo, far fondere a bagnomaria del cioccolato bianco ed aggiungere panna fresca per dolci liquida e burro (quantità: 250 gr di cioccolato, 80 gr di panna e 25 di burro).

Intingere i biscotti nel cioccolato fuso per metà della loro lunghezza e poi metterli a rapprendere su un vassoio ricoperto con carta da forno.

Mettere parte del cioccolato fuso in una sac-à-poche, e quindi ricreare su un lato soltanto dei biscotti delle striscioline che ricordino le bende di una mummia. Applicare infine due gocce di cioccolato fondente al posto degli occhi.

Ragnetti “cioccolatosi”

Preparare dei dolcetti a forma di pallina. Per l’impasto non ci sono regole fisse, possiamo utilizzare la nostra fantasia o qualche avanzo. Ad esempio, potremmo preparare il classico impasto base della cheesecake con biscotti tritati e burro fuso. Un’altra ottima alternativa potrebbe anche essere un avanzo di pan di spagna tritato da amalgamare con della marmellata. Una volta realizzate le nostre palline, ripassiamole nel cioccolato fuso (al latte o fondente dipende dai gusti). Prima che il cioccolato si raffreddi, cospargere con codette di zucchero marroni.

Prendere a questo punto delle rotelle di liquirizia, srotolarle e ricavarne tanti pezzetti di 2-3 cm. Infilzare le listarelle di caramella ai lati dei nostri ragni in modo da creare le zampette. Completare con gli occhietti che potranno essere dei piccolissimi confettini di zucchero bianchi o color argento.

E così, ecco i dolcetti di novembre più buffi ed originali che ci siano mostruosamente buoni e facilissimi da preparare. Grandi e piccoli saranno molto divertiti nel vederli e ancor più felici una volta scoperta la loro bontà!

Approfondimento

5 simpaticissime e spaventose ricette per la festa di Halloween che lasceranno a bocca aperta i bambini