Avere un cane significa amarlo e prendersi cura di lui, assicurandogli anche una dieta sana ed equilibrata. Tra le tante crocchette che vi sono in commercio, però, scegliere le migliori per nutrire il proprio amico in modo adeguato risulta essere davvero difficile. È importante infatti considerare i valori nutrizionali di ogni prodotto, le esigenze e i gusti del proprio cane. Inoltre, è necessario non sottovalutare il fatto che spesso in commercio vi sono articoli che contengono ingredienti poco genuini, se non addirittura nocivi, da cui mantenersi alla larga.

Come devono essere le crocchette di buona qualità

Per scegliere le migliori crocchette è importante considerare specifici fattori che le rendano un sano e gustoso alimento per i propri amici cani. Dal punto di vista nutrizionale devono contenere tutti i principi nutritivi necessari per una equilibrata alimentazione ed essere adatti alla razza. Gli ingredienti devono essere bilanciati in modo che i nutrienti siano nella giusta proporzione e non contengano elementi dannosi per la salute del cane. Infine è importante che siano digeribili e quindi facilmente assorbiti dall’organismo.

Ecco i croccantini per cani migliori in assoluto da acquistare tra le diverse marche in commercio secondo un’indagine

In commercio esistono infinite marche di croccantini, ma non tutte sono uguali: alcune infatti si distinguono per la qualità degli ingredienti, altre per il basso costo. In definitiva, muoversi tra le tante marche e offerte risulta un’impresa ardua. Ma ecco i croccantini per cani migliori in assoluto da acquistare tra le diverse marche in commercio secondo un’indagine.

In effetti a fare chiarezza ci ha pensato Altroconsumo, la più nota associazione dei consumatori italiani, che ha analizzato i migliori croccantini per cani di taglia media come pasto completo presenti sul mercato.

Da quest’indagine è emerso un eccellente giudizio nei confronti di Royal Canin ed Eukanuba. Hanno un punteggio molto positivo i marchi Ultima Nature, Almo Nature, Monge, Iams e Purina. Una modesta sufficienza invece per Friskies, Miglior Cane, Pedigree e Schesir. Mentre, il prodotto migliore in assoluto risulta Classic Prairie Poultry del marchio Acana che eccelle con un quantitativo di grassi attorno al 21%.

Per quanto riguarda i prodotti creati da grandi distribuzioni e non da aziende specializzate, vengono premiate le crocchette Amico Mio Selex Expert active con pollo fresco, Top Bull Conad pollo e riso ed Esselunga Bao Plus con pollo e riso.

Altroconsumo ha analizzato i croccantini per cani dal punto di vista nutrizionale e considerando anche la qualità della materia prima utilizzata. Nello specifico ha valutato:

La densità energetica, cioè quanto cibo necessita il cane per assumere la giusta dose di calorie.

Le proteine, in quanto spesso vengono usate anche ossa o proteine vegetali che hanno un apporto proteico minore.

Grassi, carboidrati, vitamine e sali minerali.

Per concludere, è sempre bene fare attenzione all’etichetta e leggere attentamente le informazioni nutrizionali del prodotto che si va ad acquistare.

