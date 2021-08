Il nostro corpo racconta la nostra storia, così come le nostre rughe e le cicatrici. Fuori da ogni retorica, però, è normale che, con l’andare degli anni, il corpo inizi a cedere mostrando qualche cambiamento.

L’addome si rilassa, il tono muscolare comincia a peggiorare e inizia a comparire qualche difetto che ci farebbe piacere nascondere.

Soprattutto quando andiamo al mare e dobbiamo rilassarci, non possiamo farci rovinare il momento dal pensiero dei chili di troppo in evidenza.

Per questo motivo, in questa fase della vita, i costumi da bagno vanno scelti con furbizia, per mascherare le imperfezioni che non vogliamo mostrare. Ed ecco perché abbiamo pensato di creare un elenco dei migliori costumi da bagno perfetti per godersi l’estate sentendosi a proprio agio e in totale relax.

Ecco i costumi da bagno modellanti per mascherare i difetti e perfetti a 50 anni

Dopo aver visto quali sono i costumi da bagno anni ’80 che spopoleranno questa estate, oggi ci concentreremo sui costumi modellanti più efficaci.

Il primo modello che consigliamo è sicuramente il costume intero in colori scuri. Meglio evitare fantasie con fasce orizzontali, perché tenderebbero ad allargare otticamente la nostra figura. Via libera, invece, alle fasce verticali, che slanceranno il fisico.

Lasciamoci avvolgere

Se invece preferiamo optare per il bikini, l’ideale sarà quello con slip contenitivi. In questo modo ci sentiremo avvolgere dal costume che conterrà le parti più morbide del nostro corpo. Lo slip potrà essere a vita alta e contenitivo per sostenere la pancia che tende a rilassarsi.

Un altro accessorio bello e utile per mascherare i difetti della zona inferiore del corpo è il pareo.

Tankini

Invece ancora pochi conoscono questo tipo di costume. Si chiama Tankini, ed è la via di mezzo tra un costume intero e un bikini. Il Tankini è costituito da slip e canotta, entrambi prodotti con lo stesso materiale dei costumi tradizionali. Ovviamente una soluzione del genere è molto coprente, e non è l’ideale per chi sogna l’abbronzatura, ma ci nasconderà perfettamente tutti i rotolini. Ed ecco i costumi da bagno modellanti per mascherare i difetti e perfetti a 50 anni.

