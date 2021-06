Chi segue una dieta dimagrante molto spesso si trova davanti a varie difficoltà. Anche solo mantenere alta la determinazione e la costanza possono essere delle azioni complesse. Ma a volte capita che pur seguendo una dieta sana ed equilibrata e rispettando tutte le limitazioni non si riesca comunque a dimagrire. E allora ci chiediamo cosa stiamo facendo di sbagliato. La risposta non è da ricercare in qualcosa di sbagliato che noi abbiamo fatto. Non di rado il motivo per cui non riusciamo a perdere peso è un cattivo funzionamento del nostro metabolismo.

Che cosa è?

Il metabolismo è l’insieme delle azioni che determinano una corretta trasformazione del cibo introdotto nell’organismo in energia necessaria a far funzionare bene il nostro corpo. Dunque grazie al metabolismo siamo in grado di trasformare il nostro cibo in energia e di trasferire quest’energia dove serve.

È piuttosto frequente però che il nostro metabolismo non riesca a funzionare correttamente. Le cause di questo malfunzionamento possono essere tante: stress, condizioni fisiologiche, squilibri ormonali, alcuni medicinali. In questi casi il metabolismo rallenta la sua attività e il risultato è una minore perdita di peso. Dunque ecco i consigli utili per riattivare il metabolismo lento e aiutarci a dimagrire velocemente

Per riattivare il metabolismo lento dobbiamo cambiare le nostre abitudini e mettere in pratica questi consigli:

a) bere molta acqua: l’acqua bevuta nelle giuste quantità aiuta a risvegliare il nostro metabolismo. La dose consigliata è di almeno 2 litri al giorno, da integrare con frutta e verdura in grado di apportare non solo liquidi ma anche sali minerali e vitamine;

b) non digiunare: il digiuno può infatti provocare un ulteriore rallentamento del metabolismo, che, non vedendo un corretto apporto di sostanze nutritive, tende a rallentare come meccanismo di difesa diminuendo il dispendio energetico;

c) mangiare poco ma spesso: è buona pratica mantenere il metabolismo sempre attivo. Mangiando troppo e in archi di tempo prolungati infatti il nostro metabolismo tenderà a ridurre la sua attività per contrastare la assenza di nutrienti;

d) attività fisica: è bene precisare che per ottenere dei buoni risultati dalla nostra dieta e dal nostro metabolismo è importante la giusta attività fisica. Questa manterrà attivo il metabolismo e renderà più sano il nostro organismo.

