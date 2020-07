Estate quanto sei bella, col caldo e il sole, le spiagge e i tuffi in mare. Ma sei anche la stagione in cui il nostro fisico subisce maggiormente il cambio climatico e rischia di soccombere alla spossatezza. Il caldo notturno, la disidratazione, l’afa e lo smog, lo stress rischiano di darci il colpo del ko. Quante volte in questi giorni ci sentiamo già stanchi al risveglio e avremmo bisogno di una caraffa intera di caffè per alzarci e andare al lavoro. In estate, ancor più che in inverno, l’alimentazione è fondamentale per recuperare quanto perdiamo quotidianamente, ma può non bastare. Tanta frutta e tanta verdura sono la base del benessere estivo, ma ecco i consigli per sconfiggere la tipica debolezza estiva con gli integratori giusti.

I consigli base

Prima di affrontare il discorso integratori, ricordiamoci i principi basilari per cercare di limitare la stanchezza:

– Dormire almeno 7 ore a notte per recuperare le forze

– Bere tanta acqua e assumerne cibi ricchi come l’anguria

– Fare attività fisica per aumentare la serotonina

– Assumere carni bianche, pesce e legumi, limitando invece fritti, grassi e caffè

Gli integratori ad hoc per le nostre esigenze

Ecco i consigli per sconfiggere la tipica debolezza estiva con gli integratori giusti, che più si adattino alle nostre esigenze, lavorative per prima cosa.

