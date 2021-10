Fare il bucato è una vera e propria arte. Molti sottovalutano quest’azione quotidiana ignorando le mille accortezze che richiede. Smacchiare efficacemente, mantenere integri e morbidi i tessuti e altre azioni non sono da sottovalutare e bisogna sapere come agire. Abbiamo infatti già visto come avere jeans morbidissimi dopo ogni lavaggio è semplice con 2 comuni ingredienti che tutti abbiamo in cucina.

Oggi affronteremo un’altra difficoltà che puntualmente si ripresenta anche alle massaie più esperte e vedremo come risolverla con qualche trucchetto. Ecco quindi i consigli furbi e risolutivi per non avere più calzini spaiati misteriosamente inghiottiti dalla lavatrice.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Il problema

Ancora non è ben chiaro cosa e come succeda, ci togliamo due calzini ma ogni volta nel cassetto dopo averi lavati ne ritroviamo uno.

Ci ripromettiamo di non cascarci più e di prestare maggiore attenzione, ma puntualmente il mistero si verifica. La lavatrice sembra essere un mostro famelico che si nutre di calzini e si diverte a separarli.

Morale della fiaba ci ritroviamo con un solo calzino di un tipo che risulta non calzabile quindi. Dunque più che vedere come arginare il problema scopriamo come risolverlo alla radice.

Ecco i consigli furbi e risolutivi per non avere più calzini spaiati misteriosamente inghiottiti dalla lavatrice

Molto spesso perdiamo i calzini nel tragitto verso la lavatrice. Un primo modo per assicurarsi che ciò non sia avvenuto, è contarli prima di metterli all’interno dell’oblò. Così avremo modo di accertarci che in quel momento vi siano tutti e di non averne smarrito neanche uno.

Buona abitudine sarebbe rieffettuare il conteggio anche prima di stenderli e metterli accoppiati ad asciugare.

Questi come gesti prima e dopo il lavaggio, ma vi sono altri assi nella manica da sfruttare proprio per la nostra vorace lavatrice e far sì che la smetta di disperderli.

Le esperte di uncinetto conosceranno uno strumento economico che impiegano nelle proprie creazioni, i marcapunti. Si tratta di gancetti di plastica apribili e chiudibili, utili in realtà non solo per l’uncinetto. Possiamo infatti usarli per prenderci una rivincita sulla nostra lavatrice, sarà sufficiente aprirli e poi chiuderli per fissarvi la nostra coppia di calzini. Li laveremo così agganciati.

Ma vi è anche un secondo metodo altrettanto valido e furbo. Basterà usare una federa di un cuscino, possiamo usarne una qualunque che abbiamo in casa senza alcun investimento di denaro quindi.

Sarà sufficiente che sia traspirante e che si chiuda. Vi inseriremo all’interno i calzini e così li laveremo.

I due consigli sono anche combinabili tra loro, anzi è preferibile. In questo modo ci aiuteremo poi nello stendere i calzini avendoli già accoppiati, ma allo stesso tempo eviteremo che il marcapunti possa malauguratamente aprirsi e creare conseguenti problemi alla lavatrice.

Addio calzini spaiati, con un pizzico di furbizia la battaglia sarà vinta.