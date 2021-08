Agosto è il mese in cui bisogna curare il giardino con più attenzione. La temperatura alta costringe a essere più attenti per evitare che l’angolo verde di casa si rovini. Bisogna dare l’acqua nella maniera corretta, lavorare alla pacciamatura e ai rinvasi. Lo stato di salute delle piante e delle radici deve essere sempre tenuto sotto controllo. Con questi piccoli accorgimenti, il giardino sarà sempre bello e rigoglioso.

Gli Esperti della Redazione di ProiezionidiBorsa oggi spiegheranno come prendersi cura, in questi giorni di calura estiva, di alcune piante molto comuni. Agosto è il momento per ricavare un nuovo esemplare dall’oleandro. Bisogna poi mantenere umida la terra del basilico e dare la giusta quantità di ferro alle ortensie. Dunque ecco i consigli da tener presente a fine agosto per un giardino stupendo, per non doversi preoccupare ed avere problemi.

Curare l’oleandro, il basilico e le ortensie

Per ricavare un nuovo esemplare dall’oleandro, prelevare un rametto senza fiori lungo dieci o quindici centimetri, recidendolo obliquamente con una cesoia o forbici affilate, indossando i guanti e sterilizzando le forbici subito dopo l’uso. Liberare il rametto da buona parte delle foglie e interrarlo per almeno 10 centimetri in un composto di terra e sabbia. Bagnare bene e tenere il vasetto all’aperto, in una posizione non troppo assolata. Dopo qualche settimana inizieranno a spuntare le foglie: è il segno che la talea ha attecchito.

Per quanto riguarda il basilico, se le foglie hanno perso freschezza, sono meno profumate e la piantina è diventata legnosa, va liberata dalle spighette con i fiori. Infatti nei fiori si formano i semi, e questa ‘produzione’ richiede un grande dispendio di energie. Per fare in modo che le foglie siano belle e profumate, bagnarle tutti i giorni affinché il terriccio sia sempre umido. Quando lo si coglie, vanno scelte le foglie in cima perché è il modo migliore per evitare la formazione di nuovi fiori.

Infine, le ortensie: se le foglie hanno venature biancastre dipende quasi sicuramente da una malattia detta clorosi. Questa è causata dalla scarsità di ferro nel terreno o dall’incapacità delle radici di assorbirlo per un eccesso di calcare nel suolo. Per salvare la pianta è opportuno somministrarle un prodotto a base di ferro almeno una volta ogni due settimane.