Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



I grandi classici sono perfetti per il post-lockdown, il ritorno alla passeggiata – anche se distanziata e protetta – nelle grandi città. Ecco i colori moda che stanno bene a tutte, per il drink degli auguri post-pandemia.

Diciamo che sono soprattutto due. Innanzitutto il cammello, nelle sue declinazioni più morbide. E poi quella tonalità di rosso scuro, che alcuni definiscono amaranto, e altri preferiscono chiamare rubino o granato. Ecco quali pezzi scegliere secondo gli Esperti di Moda di ProiezionidiBorsa.

Il beige chic e coprente per mattine urban a prova di freddo

I materiali da preferire sono la lana, il cashmere e il velluto. Per la passeggiata urbana, un total look pantalone in cashmere e lana color cammello, composto da t-shirt a maniche lunghe, tailleur pantalone classico con giacca a un bottone e cappotto corto di taglio minimal e sartoriale.

Si porta con la tracolla rigida di grande griffe, dello stesso colore. Oppure con una pochette sportiva a mano e un paio di scarpe modello basket, in camoscio e cuoio. Al polso un orologio in acciaio con quadrante bianco, cinturino in lucertola beige. Se si ama il cappotto lungo e classico, ci vuole un modello in cashmere e lana con collo sportivo in stile trench.

Ecco i colori moda che stanno bene a tutte per il drink degli auguri post-pandemia

Il granato e l’amaranto sono colori sempre molto amati dalle dame delle corti reali. Sta bene con tutti i colori di capelli e dona un’aria preziosa.

Per la passeggiata tra le boutique delle metropoli, un tailleur in velluto amaranto a due bottoni, con gonna mini, camicetta rosa antico con piccole ruches. I dettagli cool sono una grande spilla déco al collo e gli stivali cuissard in cuoio color vino. Se è molto freddo, occorre un cappello di feltro di taglio maschile, con fascia in gros grain e borsa a secchiello in camoscio con catena a spalla.