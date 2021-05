Diciamolo, siamo semplicemente sofisticati. Andiamo giù pesante con integratori e alla ricerca di cibi esclusivi. Ma la vera risorsa è (anche) altrove. Tutta da ricercarsi sulle tavole del quotidiano e su molti cibi semplici, in gran parte considerati pasto dei poveri. Ecco i cibi straordinari alleati dei neuroni, che nutrono il cervello e migliorano l’intelligenza per una mente scaltra e pronta a prova di concorsone.

Uova e ceci

Le uova sono il cibo più ricco di colina che è una vitamina del gruppo B. Molto utile al cervello perché serve a sintetizzare uno dei più importanti neurotrasmettitori per la memoria e l’apprendimento.

I ceci sono ricchi di sostanze prebiotiche. Queste favoriscono il benessere intestinale e ne ricaviamo vantaggi per i nostri neuroni. Anche perché contrastano la stitichezza e liberano l’organismo dalle tossine.

Tonno e radicchio verde

Ecco un altro alimento da annoverare tra i cibi straordinari alleati dei neuroni, che nutrono il cervello e migliorano l’intelligenza per una mente scaltra e pronta a prova di concorsone. Il tonno, infatti, è ricco di vitamina B6 fondamentale per il cervello per produrre neurotrasmettitori che servono ad inviare messaggi. Come la dopamina, ad esempio.

Il radicchio verde è un elisir di ingredienti: vitamina C, acqua, betacarotene, selenio, fibre e glucosio. Elementi essenziali per il cervello.

Il pollo

Con sorpresa consultando siti autorevoli di salute e benessere, troviamo il pollo tra i cibi utili. Questa carne bianca contiene un amminoacido in grado di costruire la dopamina che è il neurotrasmettitore del piacere. Questo è responsabile della capacità di attenzione e di risolvere problemi.

La mela

Non può mancare la mela. Che oltre a “togliere il medico di torno”, rallenta l’invecchiamento dei neuroni. Di conseguenza contrasta il decadimento cognitivo.

Ecco, dunque, svelati gli straordinari cibi alleati dei neuroni: nutrono il cervello e migliorano l’intelligenza per una mente scaltra e pronta.