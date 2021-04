In casa ormai non è inusuale trovare degli animali domestici che tengono compagnia a coloro che li scelgono. Spesso si dice che gli animali più diffusi siano il cane e il gatto, quest’affermazione è vera in parte. Oggi giorno gli animali domestici sono tantissimi e questo è può essere legato all’indole e alla personalità di chi li sceglie. In alcune case possiamo trovare dei conigli, delle tartarughe o animali più esotici come il pappagallo.

Quest’ uccello colorato e divertente sicuramente mette allegria ed è di certo un animale curioso da tenere in casa. Prendersene cura richiede la volontà di informarsi e sapere cosa determina il suo benessere. La cosa più importante è l’alimentazione che gli forniamo, la maggior parte di essi muore, infatti, a causa della malnutrizione.

Ecco i cibi che fanno stare bene e in salute il pappagallo domestico.

I cibi ammessi che fanno stare bene il pappagallo

Come già detto, la causa della mortalità dei pappagalli è spesso la malnutrizione. In natura si nutrono di semi, frutta, noci e a volte anche larve e insetti e tanto altro. Riproporre la stessa alimentazione non è semplice ma sicuramente non impossibile. Dunque cerchiamo di fornire al nostro pappagallo domestico ciò che riusciamo a reperire, per garantirgli benessere fisico ed anche psicologico.

Frutta, verdura, semi e insalata

Consigliamo di non fargli mancare mai frutta e verdura, prediligiamo però la carota, la papaya, il melone, le cime di rapa, la mela, l’uva e il sedano. Ricordiamo che queste devono essere sempre ben lavate e sbucciate.

Per quanto riguarda i semi, possiamo dare loro quelli di girasole o di zucca, avena, arachidi, limitando però la quantità di semi grassi. Un alimento che i pappagalli gradiscono particolarmente è l’insalata anche se consigliamo di non darla tutti i giorni in quanto un po’ lassativa. Questi sono dei consigli generali sui cibi che possiamo dare ai nostri pappagalli domestici, consigliamo sempre di informarsi con il medico veterinario per esserne certi.

