In genere si dice che can che abbaia non morde. Non tutti i cani hanno voglia di starsene zitti e allora ogni tanto abbaiano. C’è poi chi lo fa un po’ più spesso, con le rimostranze del vicinato. In qualche caso c’è anche la possibilità di beccarsi un’ammenda. Ecco i cani che abbaiano raramente adatti a chi teme ammende e problemi di vicinato.

In effetti, il cane che abbaia di giorno è un fatto del tutto normale. Il cane si esprime con il suo linguaggio e come per gli umani, c’è chi è più loquace e chi è più riservato. Allo stesso modo fra i cani, ci sono razze più rumorose e altre più tranquille. Certo un cane che si mette ad abbaiare alle 2 di notte potrebbe creare fastidio ai vicini. Il responsabile del cane potrebbe incorrere anche in qualche tipo di ammenda.

Perché il cane abbaia

La natura del cane è di abbaiare come quella del lupo è di ululare. Attraverso la sua voce il cane cerca di comunicare con noi, visto che ci considera dei cani al suo pari. Tuttavia, sempre capaci di comprendere quello che cerca di comunicarci. A volte il cane abbaia agli uccelli che passano davanti ai vetri della finestra. Altre volte all’ospite che arriva in casa. In ogni caso l’abbaiare non è quasi mai fine a se stesso, ma è sempre una forma di comunicazione. Tuttavia, l’abbaiare del cane potrebbe creare fastidi.

Ecco i cani che abbaiano raramente adatti a chi teme ammende e problemi di vicinato

Ci sono alcune razze che sono poco inclini ad abbaiare. L’Akita è una di queste, è un cane poco interessato al gioco e ha un carattere riservato, ma legatissimo al suo umano. Come l’Akita anche l’Husky, abituato ai silenzi e alle grandi distese nevose del Nord. Anche il magnifico e antichissimo cane Fonnese.

Cani silenziosi

Fra i cani addestrati dall’uomo nel corso della storia ci sono anche i cani da caccia. Nelle grandi cacce i Pointer erano dei cani silenziosissimi e avevano il compito e la capacità d’individuare la preda. Assumevano una posa plastica senza muoversi anche per ore e nel massimo silenzio. La loro direzione indicava dove era situata la preda.

Poi intervenivano i Bracchetti che cominciavano a fare un gran baccano per farla uscire fuori. Alla fine, una volta colpita, i cani Retriever la portavano al cacciatore. Certamente fra i cani da caccia, di indole tranquilla e docile, i Pointer sono quelli che abbaiano poco. In più hanno un carattere molto docile se non timido.

Altri cani di indole docile e che abbaiano poco sono l’Alano, il San Bernardo, il Golden Retriever, il Bulldog francese, il Cocker spaniel e alcuni altri. A seconda della loro indole e della taglia, si potrà avere un compagno silenzioso che saprà mostrare il suo affetto senza troppo rumore.

I più caciaroni

Certamente chi cerca cani che abbaiano poco, dovrà evitare quelli più caciaroni. Tra questi lo Yorkshire terrier, Schnauzer piccolo, Fox terrier, Beagle (Bracchetto), Chihuahua, Pechinese e Barboncino.

Consideriamo che non abbaiare mai non è normale, così come il cane che abbaia molto.