Sogni un tripudio di colori nel tuo giardino? Vuoi goderti un balcone fiorito e rigoglioso a maggio? Allora devi giocare d’anticipo. Ecco i bulbi da piantare adesso se vuoi fiori in primavera.

Non solo tulipani

Fra i bulbi più noti ci sono sicuramente i tulipani. Ne esistono più di 60 varietà, e possono essere coltivati sia in giardino che in balcone. Se però vuoi vederli fiorire in primavera, devi piantarli fra ottobre e dicembre. I bulbi vanno interrati con la punta rivolta verso l’alto, distanziandoli fra loro di almeno 10-12 cm. La profondità perfetta è di 10 cm. Attenzione a non porre i vasi alla luce diretta del sole o in zone con forti correnti d’aria.

Esistono però tanti altri fiori che puoi scegliere per il tuo giardino o balcone. Ecco i bulbi da piantare adesso se vuoi fiori in primavera:

a) i narcisi, dal caratteristico colore giallo;

b) le campanule, che creeranno un vero e proprio tappeto naturale di colore violetto o blu;

c) gli iris, non solo nella più nota varietà violetta, ma anche giallo, arancio, rosa…;

d) i profumatissimi giacinti;

e) i gigli, se scegli i bulbi a fioritura primaverile.

Bulbi per i più impazienti

Non vuoi aspettare fino ad aprile per godere dei risultati del tuo lavoro? O non vedi l’ora che il tuo balcone si popoli di fiori? Tranquillo, non disperare: ci sono anche i bulbi perfetti per i più impazienti. Innanzitutto, puoi piantare i crochi. Questi fiori sono infatti fra i primi a sbocciare. Vengono dunque visti come un preannuncio della primavera. Vanno interrati a 3-5 cm di profondità. Per ottenere un effetto più naturale, piantali a gruppetti, mantenendo una distanza fra i bulbi di 3-5 cm. Altrimenti, puoi propendere per i bucaneve. Come indica il nome stesso, resistono bene agli ultimi freddi.

Approfondimento

