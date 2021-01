Il Governo per aiutare le famiglie a superare la crisi, generatasi anche a seguito della pandemia, ha varato delle misure destinate ai nuclei famigliari con figli.

In questo anno 2021 sono, infatti, in arrivo numerosi bonus per le famiglie, in questo articolo si tratterà di quelli più significativi. Ecco i bonus in arrivo nel 2021 per agevolare le famiglie con figli.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Assegno Unico Familiare

L’Assegno Unico Familiare, in arrivo nel luglio del 2021, sostituirà gli altri sgravi fiscali già esistenti.

Si tratterà di un contributo assegnato ai nuclei familiari con uno o più figli a carico che verrà erogato fino al ventunesimo anno di età.

Per le famiglie in cui ci sono dei figli disabili è prevista una maggiorazione dai 200 ai 250 euro più una variabile determinata dall’ISEE.

Bonus asilo nido

Il Governo ha previsto, fino all’introduzione dell’assegno unico, il Bonus asilo nido che potrà essere richiesto dalle famiglie fino al 30 giugno 2021.

Anche in questo caso sarà l’ISEE della famiglia a determinare l’importo del contributo che sarà così suddiviso:

a) redditi fino a 25.000 euro: assegno di 3.000 euro;

b) redditi da 25.000 a 40.000 euro: assegno di 2.500 euro;

c) redditi oltre i 40.000 euro: assegno di 1.500 euro.

Bonus bebè

Il Bonus bebè verrà, invece, corrisposto mensilmente per il primo anno di vita del bambino, anche se adottato.

Nel caso di secondo figlio il Bonus bebè subirà un incremento del 20% e oscillerà tra gli 80 e i 160 euro a seconda dell’ISEE del nucleo familiare.

Detrazione per figli disabili

Fino all’entrata in vigore dell’Assegno Unico resterà in vigore anche la detrazione fiscale fino a 1.350 euro per ogni figlio disabile a carico. Nel caso di più figli la detrazione salirà fino a 1.550 euro. Con l’Assegno Unico che entrerà a regime dal primo luglio verranno aboliti i limiti di età, e l’importo sarà maggiorato tra il 30% e il 50%.

Bonus terzo figlio

Tra le agevolazioni predisposte dal Governo a favore delle famiglie e della natalità c’è anche il Bonus terzo figlio INPS.

Questo bonus potrà essere richiesto e approvato dal Comune di residenza, la somma verrà, poi, erogata dall’INPS.

Ecco, dunque, quali sono i bonus in arrivo nel 2021 per agevolare le famiglie con figli. Per approfondire si consiglia la lettura di questo articolo.