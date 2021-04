Il modo migliore per festeggiare la “Giornata Mondiale della Terra” è vestirsi di verde. Ma non un verde qualunque. Sforziamoci di indossare quelli più in voga nel 2021 e di coordinarli al meglio, con borsa e occhiali magari, seguendo, però, i trend più in voga. Ecco una mini guida all’outfit green di oggi, stilata dagli Esperti di Moda di ProiezionidiBorsa.

Lo spolverino verde erba

Ecco i bellissimi e squillanti outfit green per festeggiare oggi la “Giornata Mondiale della Terra”. Cominciano a spuntare, come previsto, gli spolverini verde acqua e verde erba, che donano un fresco dinamismo a chi li indossa.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

I tailleur pantalone color prato conferiscono un’aria altera ed esclusiva. Un po’ come capitava l’anno scorso con verde fluo, una tinta che, le affezionate addict, non hanno intenzione di mollare neanche per questa primavera. La portano, anzi, con accessori french blue, il blu francese di stagione. Scegliendo una clutch morbida e pumps col tacco a spillo.

Il verde chiaro riposante

Il verde è indubbiamente un colore energizzante da indossare. Si chiama “green ash” il verde di stagione 2021 più delicato. È un verde chiaro, il colore è quello delle gemme appena spuntate.

Questo morbido verde cenere conferisce immediatamente un aspetto più giovane e fresco a chi lo indossa, contagia tutti con la voglia di tranquillità e serenità.

Possiamo sfoggiare il verde ash scegliendo uno stile fifties, fatto di golfini e twins. Oppure uno stile neopreppy, amatissimo dalla First Lady USA Jill Biden.

Usciamo a passeggio con un abito longuette a fiorellini minuti e radi, dei sabot rasoterra in finto pitone, un paio di orecchini lunghi a frangia con palline color giada. Sui capelli luccicano le pietre di romantiche mollette a barretta, mentre rigiriamo sulle dita qualche grosso anello fancy a forma di fiore. Per la passeggiata in centro città ci vuole una tracolla rigida bon ton, come quella ideata, proprio in questo colore, da Ferragamo.

Ecco i bellissimi e squillanti outfit green per festeggiare oggi la “Giornata Mondiale della Terra”

Fresco, forte, un colore che ci dona energia e freschezza, sicurezza. Il verde menta è una nuance primaverile che si usa molto nei Paesi continentali ed è amatissimo da sempre anche dai nostri stilisti top. Come Giorgio Armani che lo abbina al nero in abitini e gioielli. E Valentino, che ha alcuni pezzi in verde nella linea rockstud.

In Francia sono innamorati del verde i top brand Yves Saint Laurent e Balenciaga. Il duo Dolce & Gabbana ha scelto il verde menta per la versione 2021 del classico abito importante di pizzo da portare con scarpe gioiello. Oppure con sandali in pelle o in raso. Come quelli proposti da Versace, a tacco altissimo.