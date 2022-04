La vita monotona e frenetica delle grandi città ci porta spesso a fantasticare su dove poterci rilassare durante i fine settimana.

Per trovare un po’ di bellezza, benessere e relax è sufficiente prendere la propria automobile e scoprire con la propria famiglia uno qualunque dei tantissimi borghi e villaggi che compongono l’unicità del nostro Paese. Infatti, ecco i bellissimi borghi di pescatori sul mare che possiamo visitare anche in giornata dalle maggiori città italiane.

Acciaroli, Cefalù e Sperlonga

Partiamo dall’Italia meridionale che, come tutti sanno, offre un mare unico al Mondo. Le sue coste sono ricche di natura, storia, tradizioni e gastronomia.

In particolare, in Sicilia c’è un borgo che è anche uno dei più belli d’Italia. In provincia di Palermo, sulla costa nord dell’isola troviamo Cefalù. Le sue stradine bianche, la bellezza delle sue chiese di arte normanno-bizantina e la prossimità con il mare non lasceranno nessun visitatore indifferente.

Le botteghe del borgo offrono prodotti tipici e altri oggetti di artigianato locale che non sono da lasciarsi sfuggire. Infine, non bisogna assolutamente perdersi la salita alla Rocca per poter ammirare un paesaggio davvero sublime.

Restando sempre al Sud Italia ma cambiando regione troviamo Acciaroli, in provincia di Salerno. Ci troviamo in Campania e più precisamente sulla costa cilentana. Il borgo ha una storia anche letteraria: pare che proprio tra i suoi vicoli Hemingway abbia incontrato il personaggio principale di un suo libro, Il Vecchio e il Mare.

Sempre in Campania troviamo tutti i villaggi e i borghi della costiera amalfitana che sono conosciuti in tutto il Mondo. Infatti, le casette colorate di Positano, Ravello, Amalfi, Praiano e Atrani scendono sulla collina quasi a gettarsi nel blu del mare.

Ecco i bellissimi borghi di pescatori sul mare a un’ora da città come Roma, Genova o Palermo e dal fascino senza tempo

Invece, scoprendo l’Italia del Nord pensiamo subito alla Liguria. Terra ricca di natura e di eccellenti ed economici vini, la Liguria offre anche al visitatore una miriade di borghi di unica bellezza. Uno di questi è Camogli.

Tipico villaggio di pescatori, Camogli si trova in provincia di Genova e ha la caratteristica di avere le vie del centro accompagnate da lunghi portici. Ci sono alcuni ristoranti che si trovano su uno sperone di una roccia e che offrono le pietanze tipiche della Liguria.

Infine, anche uno dei borghi delle cinque terre ha il merito di raccontare alla perfezione la storia di quei luoghi. Parliamo di Vernazza e delle sue torri di avvistamento che guardano la città dall’alto delle loro colline. Una visita al castello dei Doria è d’obbligo se si vuole conoscere per bene il borgo.

