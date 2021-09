Ecco i beauty looks del red carpet del Festival di Venezia a cui ispirarsi

La 78esima Mostra Internazionale del cinema di Venezia si è aperta qualche giorno fa in laguna. Sono arrivate al lido star, attrici, influencer, top model che dal photocall in gondola al red carpet ci fanno sognare con abiti incredibili e look da urlo.

La serata inaugurale è stata un tripudio di strass, strascichi, gioielli e make-up studiatissimi. Del resto questa rimane una delle occasioni più belle per cinema e moda nella perfetta cornice della città fluttuante.

Senza considerare che per noi comuni mortali il tappeto rosso è sempre un gran piacere e un punto di riferimento. I riflettori sono puntati sulle nuove mode e i colori che saranno protagonisti delle prossime stagioni. Ottimi da tenere a mente per trovare qualche abito sosia da sfoggiare in occasione di un appuntamento galante o una cerimonia.

Ecco allora i beauty looks del red carpet del Festival di Venezia a cui ispirarsi.

La top model Bianca Balti illumina la laguna in giallo

La regina indiscussa è la top model italiana Bianca Balti. Ha sfoggiato un incantevole abito giallo oro di Dolce & Gabbana, con corpetto monospalla e gonna ampia con delle crespature in vita e poi a scendere. Il marchio ha presentato la sua collezione qualche giorno fa in Piazza San Marco con uno spettacolo meraviglioso. La Balti ha sfoggiato in abbinamento una collana e degli orecchini a croce sempre firmati Dolce & Gabbana, scegliendo un make-up pulito, e lasciando i capelli sciolti con una semplice riga a metà.

Anche l’attrice Helen Mirren è stata testimonial del famoso duo della moda italiana con un abito scintillante in paillettes color argento, in perfetta sintonia con il colore dei suoi capelli.

La madrina della Mostra Serena Rossi è brand ambassador di Giorgio Armani. L’abito color corallo che ha indossato in occasione del servizio fotografico in laguna è splendido per il colpo d’occhio di colore e ricami. Unico nella sua semplicità quello in rosa chiaro con pizzo e trasparenze sul seno che ha scelto per il red carpet inaugurale. Perfetta anche la chioma sciolta ad altezza spalle e il trucco intenso in palette e rossetto scuri.

Anche la modella portoghese Sara Sampaio ha indossato un abito di Re Giorgio nero con delle balze alternate in velluto più scuro e una splendida V scintillante come scollatura. Giusta la decisione del suo style team di tirarle i capelli in una coda alta che valorizza i dettagli dell’abito e lo rende più accattivante. Il raccolto chic è infatti una delle prossime tendenze, assieme allo sciolto. Barbara Palvin sceglie uno stile grafico sia nella crocchia a scultura, che nel trucco occhi molto anni ’70. Anche l’abito è minimal. Un lungo tubino aderente con un’ondeggiante sovrapposizione di tessuto.

Penelope Cruz, musa di Almodovar e in concorso a Venezia con un suo film, si presenta con un abito nero particolarissimo di Chanel con delle aperture in bianco. Il bianco e nero è protagonista indiscusso. Non sbaglieremo con la scelta di un abito o di un completo in questi due colori. Il contrasto è scelto anche da Milena Smit in Balmain, con un abito dalla forma rigorosa e dalle spalle importanti, molto anni ’80.

Bellissimi i colori scuri dalle tonalità mattone e ciliegia per il trucco della Cruz e della diva Maria Carla Boscono. Il Jean Paul Gautier che ha indossato sul red carpet color vinaccia è una vera e propria opera d’arte con spacchi vertiginosi e rilievi di tessuto. Bellissima anche la scelta della calza ambrata che riprende il colore dell’abito.