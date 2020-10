Lavorare è gratificante non solo quando si guadagna bene. Ma anche quando le mansioni svolte piacciono così tanto da tenere sempre lontani l’eccesso di fatica e lo stress. E visto che in tanti sono alla ricerca dell’occupazione ideale, ecco i 6 lavori che pagano bene senza mai stress. Quelli grazie ai quali la fatica non si avverte mai. E inoltre, spesso, la passione è tanta che il lavoro non rappresenta mai un peso.

Art director. L’art director è generalmente una figura professionale ben remunerata. Sostanzialmente non è altro che un architetto della multimedialità. Si tratta di un profilo molto ricercato dai media tradizionali, dai giornali alla televisione. Ma non solo. Viene chiamato in causa anche nell’allestimento di mostre ed eventi.

Lo scrittore tecnico. Si tratta di una figura freelance. Anch’essa ben remunerata. Il profilo professionale ha competenze specialistiche nel redigere manuali di istruzioni per piccole, medie e grandi aziende. Nella gran parte dei casi lo scrittore tecnico lavora comodamente da casa. Gestendo al meglio ed in piena autonomia il proprio tempo. Tra una tazza di tè ed una di caffè.

Sviluppatore di software. Laureato e con solide basi di programmazione, un competente sviluppatore di software guadagna tanto senza troppa fatica. Perché non fa altro che impegnare le sue abilità professionali nel progettare, ad esempio, applicazioni innovative per smartphone o programmi gestionali.

Ingegnere di hardware. Si tratta di una figura tecnica specializzata che si occupa della progettazione di computer. Ma anche di microprocessori, di circuiti e di schede elettroniche. Alle dipendenze di medie e grandi aziende del settore, l’ingegnere di hardware è in genere è un supervisore della produzione pagato profumatamente.

L’astronomo. Laureato e dotato in genere di una spiccate capacità comunicative, l’astronomo guadagna osservando stelle e pianeti. Un lavoro poco stressante e tanto affascinante.

Il fisico. Per il fisico il discorso non si discosta molto da quanto detto a proposito dell’astronomo. Il fisico è un professore universitario, ma può essere pure a capo di team di ricerca che portano avanti progetti ambiziosi grazie a finanziamenti milionari.