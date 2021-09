Frutta e verdura sono la base di un’alimentazione sana e completa. Noi italiani lo sappiamo bene dato che viviamo in uno dei Paesi che fa della dieta mediterranea una bandiera. Soprattutto, la geografia del nostro territorio ci permette di avere nello stesso mese tantissime verdure diverse. Da Nord a Sud, infatti, l’offerta di frutta e verdura è molto variabile e sui banconi dei nostri supermercati troviamo davvero di tutto.

In particolare, tranne le primizie, questi prodotti non sono eccessivamente cari e in moltissimi possono permettersi questo piccolo lusso. Tuttavia, noi di ProiezionidiBorsa vorremmo dare alcuni suggerimenti per risparmiare anche su questi prodotti. La linea generale è sempre quella di evitare di risparmiare eccessivamente sulla salute. Se, però, possiamo farlo mantenendo una corretta alimentazione è ancora meglio. Infatti, ecco i 5 segreti da conoscere per risparmiare molto sulla spesa di frutta e verdura. Vediamo quali sono.

Le prime indicazioni

In primo luogo, sarebbe opportuno scegliere solo ciò di cui abbiamo davvero bisogno. Sì, comprare proprio solo lo stretto indispensabile senza guardare ad allettanti offerte che possono farci spendere di più. Infatti, se prendiamo quel chilo di pomodori in più che ci costa relativamente poco ma poi non lo consumiamo, abbiamo sprecato dei soldi.

In secondo luogo, sarebbe meglio affidarsi sempre al nostro fruttivendolo di fiducia o andare al mercato. Infatti, se scegliamo di comprare frutta e verdura al supermercato pagheremo una catena di distribuzione molto più estesa e lunga rispetto a una vendita più diretta. La prima conseguenza di tutto ciò la vedremo nel prezzo

Se proprio non abbiamo tempo per andare al mercato o dal fruttivendolo, almeno evitiamo un grave errore al supermercato. Infatti, dovremmo sempre scegliere dei prodotti sfusi e non già impacchettati. Perdiamo quei cinque minuti per sceglierli e impacchettarli noi stessi, ma pagheremo di meno. Infatti, in una catena del valore e del lavoro così regolamentata (quella della grande distribuzione) tutto costa. Se compriamo un prodotto già impacchettato, pagheremo anche il lavoro di chi lo ha fatto per noi.

Il quarto suggerimento riguarda l’acquisto di prodotti di stagione. Oltre a portarci un netto beneficio in termini economici, scegliere i prodotti stagionali ci aiuta a completare la nostra dieta e a renderla più equilibrata. Certo, ogni tanto possiamo anche comprare una primizia, per rendere le nostre giornate più gustose.

Infine, l’ultimo suggerimento è proprio quello di limitare l’acquisto al supermercato di prodotti biologici. Sono più costosi degli altri e, se abbiamo il tempo di andarli a cercare sugli scaffali, possiamo trovare il tempo di andare al mercato.

Approfondimento

